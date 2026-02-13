Zalo ra mắt nhiều tính năng AI hấp dẫn dịp Tết Bính Ngọ

(PLO)- Zalo vừa triển khai chiến dịch đón Tết Bính Ngọ với nhiều hoạt động tương tác, tập trung vào các tính năng giúp gửi lời chúc, chia sẻ cảm xúc và duy trì kết nối trong dịp đầu năm.

Năm nay, Zalo xây dựng một không gian trải nghiệm chung để người dùng dễ dàng trao gửi lời chúc đến người thân và bạn bè. Điểm nhấn tiếp tục là Thiệp AI, cho phép tạo nhanh các câu chúc và hình ảnh mang dấu ấn cá nhân thay vì sử dụng những mẫu có sẵn.

Bên cạnh đó, nền tảng còn bổ sung kho biểu tượng mang chủ đề mùa xuân như lì xì, pháo hoa hay chuẩn bị Tết, giúp người dùng thể hiện trạng thái trong những ngày đầu năm. Các trạng thái này được hiển thị xuyên suốt tại tab Tin nhắn, trang cá nhân và tường nhà, góp phần tạo không khí Tết rõ nét hơn khi trò chuyện trực tuyến.

Zalo cũng duy trì hoạt động lì xì gói zStyle với các bộ giao diện được thiết kế riêng cho Tết. Người nhận có thể thay đổi diện mạo tài khoản, tạo cảm giác mới mẻ khi sử dụng ứng dụng trong những ngày đầu năm.

Người dùng có thể truy cập toàn bộ chương trình thông qua banner trên tường nhà hoặc tài khoản Official Account của Zalo.

Theo Zalo, việc đưa các công nghệ như AI vào những hoạt động quen thuộc là cách làm mới trải nghiệm giao tiếp, đồng thời phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Trước đó, chiến dịch Tết năm 2025 của nền tảng đã thu hút hơn 22 triệu người tham gia với các tính năng như Thiệp AI, zStyle lì xì, sticker toàn màn hình hay hỏi đáp bằng AI.