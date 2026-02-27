Tính năng mới trên samsung khiến nhiều người dùng iPhone ao ước

(PLO)- Rạng sáng ngày 26-2 (theo giờ Việt Nam), Samsung đã chính thức trình làng dòng Galaxy S26 với nhiều tính năng đáng chú ý, trong đó phải kể đến công nghệ màn hình chống nhìn trộm.

Thay vì dùng miếng dán chống nhìn trộm như trước, Samsung đã tích hợp công nghệ Privacy Display trực tiếp vào tấm nền OLED, giúp hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung trên màn hình ở góc nghiêng.

Theo đó, công nghệ này sẽ kiểm soát hướng phát sáng của các điểm ảnh. Khi được kích hoạt, màn hình sẽ tập trung ánh sáng về phía trước, còn các góc lệch hai bên sẽ giảm độ hiển thị. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng nhìn chính diện vẫn thấy rõ nội dung, trong khi người đứng bên cạnh khó đọc được thông tin trên màn hình.

Công nghệ chống nhìn trộm trên dòng điện thoại mới của Samsung. Ảnh: TIỂU MINH

Samsung Galaxy S26 series chính thức ra mắt với màn hình chống nhìn trộm (PLO)- Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra xuất hiện với loạt nâng cấp về AI, hiệu năng và bảo mật, hướng đến trải nghiệm liền mạch hơn trên smartphone.

Công nghệ Privacy Display thay thế miếng dán chống nhìn trộm

Trước đây, nếu muốn bảo vệ quyền riêng tư khi sử dụng điện thoại ở quán cà phê, sân bay hay trên các phương tiện công cộng, chúng ta thường phải dán thêm miếng chống nhìn trộm. Phụ kiện này hoạt động bằng cách làm hẹp góc nhìn vật lý của màn hình, nhưng đi kèm nhược điểm như giảm độ sáng, ảnh hưởng màu sắc và khiến trải nghiệm hiển thị kém đi ngay cả khi không cần bảo mật.

Với công nghệ Privacy Display, Samsung chọn cách tích hợp cơ chế kiểm soát góc nhìn vào chính tấm nền. Theo Wall Street Journal (WSJ), hãng đã mất hơn 5 năm để phát triển công nghệ này trước khi thương mại hóa trên Galaxy S26 Ultra. Do yêu cầu phần cứng đặc biệt, tính năng này không thể áp dụng cho các thiết bị đời cũ thông qua bản cập nhật phần mềm.

Người dùng có thể bật thủ công tính năng Privacy Display trong phần cài đặt, hoặc cho phép tự động kích hoạt trong một số tình huống như nhập mã PIN, mở ứng dụng ngân hàng hay truy cập nội dung nhạy cảm. Sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm giúp tính năng này linh hoạt hơn so với các giải pháp chống nhìn trộm truyền thống.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, khi nhìn thẳng vào màn hình, nội dung sẽ hiển thị bình thường, độ sáng và màu sắc không bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, khi nghiêng máy sang hai bên, phần lớn nội dung trở nên tối hoặc khó đọc. Điều này giúp hạn chế rủi ro lộ thông tin như tin nhắn, email hay dữ liệu tài chính khi sử dụng ở nơi đông người.

Công nghệ mới giúp người dùng bảo mật thông tin tốt hơn khi sử dụng điện thoại ở nơi đông người. Ảnh: TIỂU MINH

Giới hạn và tác động đến trải nghiệm

Mặc dù vậy, Privacy Display không phải giải pháp tuyệt đối. Nếu người khác đứng trực tiếp phía sau và nhìn chính diện vào màn hình, họ vẫn có thể quan sát nội dung ở mức độ nhất định. Công nghệ này chủ yếu ngăn chặn việc nhìn trộm từ hai bên, vốn là tình huống phổ biến trong không gian công cộng.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng ảnh hưởng đến mức tiêu thụ pin. Khi một phần pixel ở góc lệch bị giảm cường độ hoặc tắt bớt, tổng điện năng tiêu thụ của màn hình có thể giảm nhẹ trong một số trường hợp. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Privacy Display vẫn là bảo vệ quyền riêng tư chứ không phải tiết kiệm pin.

Nếu như trước đây trọng tâm của việc bảo mật trên smartphone thường nằm ở mã hóa dữ liệu, xác thực sinh trắc học hoặc hệ điều hành, thì nay yếu tố hiển thị cũng được xem là một mắt xích quan trọng. Trong bối cảnh điện thoại ngày càng lưu trữ nhiều thông tin cá nhân, việc bảo vệ nội dung ngay từ màn hình có thể giúp giảm đáng kể rủi ro khi sử dụng hàng ngày.

Ở góc nhìn thị trường, nếu công nghệ này chứng minh được hiệu quả và không làm giảm chất lượng hiển thị, khả năng cao các hãng khác cũng sẽ nghiên cứu giải pháp tương tự.

Công nghệ mới hiện chỉ có trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: TIỂU MINH

Cách bật công nghệ chống nhìn trộm trên điện thoại Samsung

Hiện tại công nghệ Privacy Display chỉ có trên phiên bản Galaxy S26 Ultra, chưa có thông tin về việc mở rộng sang các phiên bản khác. Điều này cho thấy gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang thử nghiệm công nghệ mới ở phân khúc cao cấp trước khi cân nhắc phổ biến rộng hơn.

Để kích hoạt, người dùng chỉ cần vuốt từ cạnh trên màn hình xuống để mở bảng điều khiển, sau đó nhấn vào biểu tượng Chống nhìn trộm. Lúc này, màn hình sẽ tự động giảm khả năng quan sát từ hai bên, giúp bảo vệ nội dung hiển thị khi bạn sử dụng ở nơi đông người.

Bật công nghệ chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài ra, bạn cũng có thể bật trong phần Cài đặt - Màn hình - Hiển thị riêng tư - Bật chống nhìn trộm, áp dụng cho toàn bộ ứng dụng hoặc chỉ một số app quan trọng. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn trong việc bảo mật thông tin mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 series sẽ có các màu Tím Cobalt, Trắng Classic, Đen Classic và Xanh Sky Blue, cùng hai màu độc quyền trên trang chủ là Vàng Hồng và Bạc Shadow. Giá bán lẻ đề nghị từ 25,99 triệu đồng cho Galaxy S26 256 GB và cao nhất 51,99 triệu đồng cho Galaxy S26 Ultra 1 TB.

Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ thay đổi ngành công nghiệp điện thoại thông minh? (PLO)- Trước thềm sự kiện Unpacked, nhiều thông tin cho thấy Samsung sẽ tái định vị dòng S26, trong đó phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ giữ vai trò trung tâm, hiệu năng cao hơn và các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị.