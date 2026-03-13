Tính năng này sẽ giúp người dùng Facebook hạn chế bị lừa

(PLO)- Lừa đảo trên mạng xã hội vẫn diễn ra hằng ngày, từ lời mời kết bạn giả mạo đến các tin nhắn dụ chuyển tiền. Trước tình hình đó, Meta đã bổ sung các tính năng mới nhằm giúp người dùng Facebook an toàn hơn.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Meta (công ty mẹ của Facebook, WhatsApp, Instagram…) đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo có dấu hiệu lừa đảo. Tuy nhiên, hãng thừa nhận các nhóm tội phạm mạng liên tục thay đổi cách thức hoạt động và ngày càng tinh vi hơn.

Trong đợt cập nhật lần này, Meta tập trung vào việc bổ sung cơ chế cảnh báo trực tiếp ngay trong quá trình người dùng tương tác, thay vì chỉ xử lý sau khi tài khoản đã bị chiếm đoạt hoặc tiền đã chuyển đi.

Những thay đổi được thiết kế để người dùng có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định, nhất là trong những tình huống dễ bị lợi dụng.

Meta bổ sung loạt tính năng mới giúp người dùng Facebook, Messenger hạn chế bị lừa. Ảnh minh họa: AI

Trên WhatsApp, hệ thống sẽ theo dõi các yêu cầu liên kết thiết bị, vốn là kẽ hở từng bị tin tặc khai thác để chiếm quyền truy cập tài khoản. Khi phát hiện tín hiệu bất thường, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo kèm theo thông tin về nguồn yêu cầu để người dùng cân nhắc trước khi chấp nhận.

Với Facebook, những lời mời kết bạn từ tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, chẳng hạn hoạt động bất thường hoặc thiếu liên kết xã hội rõ ràng, cũng sẽ được gắn cảnh báo để hạn chế nguy cơ kết nối nhầm với tài khoản giả mạo.

Trong khi đó, Messenger mở rộng công cụ phát hiện nội dung hội thoại có dấu hiệu lừa đảo và đề xuất hành động phù hợp ngay trong khung trò chuyện, giúp người dùng chủ động hơn trong việc xử lý các tình huống nghi ngờ.

Meta cho biết các tính năng này đang được triển khai dần tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng phức tạp, việc bổ sung cảnh báo trực tiếp ngay trong ứng dụng được xem là bước đi nhằm giúp người dùng hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản hoặc lừa chuyển tiền.

