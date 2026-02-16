Người dùng gọi video trong dịp Tết cần lưu ý điều này

(PLO)- Từ nhắn tin, gọi video đến gửi lời chúc đầu năm qua điện thoại, công nghệ đang thay đổi cách các thành viên giữ liên lạc, đặc biệt trong dịp Tết, thời điểm nhu cầu kết nối tăng cao.

Giao tiếp trực tuyến đang trở thành thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình tại Việt Nam.

Khảo sát mới của Kaspersky cho thấy 97% người tham gia sử dụng nền tảng số để tương tác với người thân. Trong đó, 86% thường xuyên nhắn tin, 58% duy trì gọi video và 44% chia sẻ tài khoản xem phim. Những con số này phản ánh quá trình số hóa đang len sâu vào đời sống gia đình, giúp việc liên lạc linh hoạt hơn dù khoảng cách địa lý không còn là rào cản.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Các nhóm chat gia đình trở nên sôi động hơn khi mọi người cập nhật tình hình, gửi ảnh, video và lời chúc qua những ứng dụng phổ biến như Zalo hay Messenger. Gọi video thường được sử dụng khi không thể gặp trực tiếp, góp phần duy trì cảm giác sum họp dù ở xa.

Không chỉ trò chuyện, việc chia sẻ meme, bài đăng hay nội dung mang không khí lễ hội cũng trở thành cách kết nối quen thuộc, đặc biệt trong nhóm 18-34 tuổi.

Cách kiểm tra phạt nguội trước khi về quê bằng ứng dụng VNeTraffic (PLO)- Việc chủ động kiểm tra phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic trước chuyến đi sẽ giúp người dân sớm phát hiện vi phạm, hạn chế rắc rối phát sinh trên đường.

Gọi video thường được sử dụng khi không thể gặp trực tiếp, góp phần duy trì cảm giác sum họp dù ở xa.

Trong khi đó, người trên 55 tuổi tuy tham gia môi trường số ít hơn nhưng vẫn duy trì liên lạc qua tin nhắn ở mức tương đương trung bình toàn cầu, cho thấy khoảng cách thế hệ trong sử dụng công nghệ đang dần thu hẹp.

Tuy nhiên, mức độ kết nối cao cũng đi kèm rủi ro. Các chuyên gia cảnh báo lừa đảo giả mạo tin nhắn, liên kết độc hại hay chiêu trò thao túng tâm lý ngày càng xuất hiện nhiều trong chính các kênh liên lạc cá nhân.

Dịp Tết, khi tin nhắn chúc mừng, lì xì điện tử hay kế hoạch du xuân được gửi liên tục, việc nhận diện dấu hiệu bất thường càng trở nên khó hơn.

Một thay đổi đáng chú ý khác là thói quen dùng chung tài khoản giải trí. Khoảng 70% gia đình xem phim cùng nhau và 44% sử dụng chung tài khoản. Dù tiện lợi, điều này có thể trở thành điểm yếu nếu một thiết bị bị xâm nhập, bởi kẻ tấn công có thể truy cập toàn bộ dữ liệu liên quan. Việc dùng cùng mật khẩu cho nhiều dịch vụ cũng làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin.

Vui xuân nhưng không quên bảo mật thông tin cá nhân.

Kaspersky khuyến cáo người dùng nên bật xác thực hai yếu tố, đặt mật khẩu mạnh và cảnh giác với các liên kết lạ. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng thiết bị an toàn cũng rất quan trọng, nhất là khi các hoạt động như chuyển tiền hay lì xì trực tuyến ngày càng phổ biến.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam, cho rằng khi mọi thế hệ đều biết cách tự bảo vệ mình trên mạng, những khoảnh khắc sum vầy sẽ trở nên trọn vẹn và an tâm hơn.

Nếu iPhone của bạn có trong danh sách này, hãy cập nhật ngay lập tức (PLO)- Không ít người dùng vẫn trì hoãn nâng cấp iPhone vì ngại thay đổi giao diện hoặc lo phát sinh lỗi. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà bạn không hề hay biết.