Người dùng Zalo nên biết tính năng này để tránh bị lộ tin nhắn

(PLO)- Ngoài việc đặt mật khẩu, người dùng có thể ẩn nhanh các tin nhắn riêng tư trên Zalo chỉ với vài thao tác đơn giản, tránh lộ lọt thông tin trong trường hợp bị hack tài khoản hoặc mất điện thoại.

Theo thống kê mới nhất, Zalo hiện có hơn 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, đây cũng là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam.

Đa số ai trong chúng ta cũng có tài khoản Zalo để kết nối với bạn bè, người thân, phục vụ công việc và các mối quan hệ xã hội. Do đó, việc bảo mật tài khoản là điều cần thiết trước tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngày càng tinh vi.

Bảo mật tin nhắn Zalo là điều mà ai cũng nên làm. Ảnh minh họa: AI

Cập nhật ngay thẻ căn cước trên ứng dụng VssID để tránh mất quyền lợi bảo hiểm (PLO)- Những ai đã đổi từ CMND sang thẻ căn cước cần cập nhật lại thông tin trên ứng dụng VssID để tránh mất quyền lợi khi đi làm thủ tục, hoặc khám bảo hiểm y tế.

Cách ẩn tin nhắn riêng tư trên Zalo mới nhất 2026

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Zalo trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng và chọn cuộc trò chuyện cần ẩn. Sau đó bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và chọn Ẩn trò chuyện. Lúc này, Zalo sẽ yêu cầu bạn thiết lập mã PIN gồm 4 con số để ẩn cuộc trò chuyện.

Cách ẩn tin nhắn riêng tư trên Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Khi hoàn tất, cuộc trò chuyện sẽ tự động ẩn khỏi giao diện Zalo và được bảo vệ bằng mã PIN.

- Bước 4: Để xem lại các cuộc trò chuyện đã ẩn, người dùng chỉ cần nhập mã PIN vào thanh tìm kiếm, hoặc tên tài khoản đó. Trong trường hợp muốn bỏ ẩn, bạn hãy thực hiện ngược lại để tắt tính năng Ẩn trò chuyện.

Tắt/bật tính năng ẩn trò chuyện trên Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

Công an cảnh báo không gửi nội dung này qua Zalo, Messenger Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về việc không gửi hình ảnh, thông tin giấy tờ cá nhân qua Zalo, Messenger khi nhận được yêu cầu từ người lạ, kể cả người tự xưng là cán bộ nhà nước. Theo công an, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn giả danh công an, cán bộ địa chính, cán bộ UBND xã, phường để liên hệ người dân. Các đối tượng thường viện lý do rà soát thông tin, cập nhật hồ sơ, điều chỉnh giấy tờ để yêu cầu người dân chụp ảnh căn cước, sổ đỏ, giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ cá nhân khác gửi qua ứng dụng nhắn tin. Sau khi có được hình ảnh giấy tờ, các đối tượng có thể sử dụng để làm giả hồ sơ, mở tài khoản, vay tiền hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, gây rủi ro trực tiếp cho người bị hại.

Cài nhầm ứng dụng này, điện thoại Android có thể bị kiểm soát từ xa (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Zimperium vừa phát hiện ra một loại mã độc mới, có khả năng kiểm soát toàn bộ điện thoại Android mà người dùng không hề hay biết.