Người dùng Samsung cần lưu ý vấn đề này

(PLO)- Một thay đổi trong chính sách cập nhật phần mềm của Samsung đang tác động trực tiếp đến hàng triệu smartphone Galaxy.

Theo SamMobile, Samsung vừa phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 1 cho dòng Galaxy S21, bao gồm Galaxy S21, Galaxy S21+ và Galaxy S21 Ultra. Bản cập nhật này giúp khắc phục 55 lỗ hổng bảo mật, nhưng nhiều khả năng cũng là lần vá lỗi cuối cùng dành cho các thiết bị nói trên.

Dòng Galaxy S21 được Samsung giới thiệu cách đây gần 5 năm, kèm cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 5 năm. Đến thời điểm hiện tại, thời hạn này đã kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc các thiết bị Galaxy S21 sẽ không còn nhận được bản vá bảo mật định kỳ trong tương lai.

Người dùng Samsung Galaxy S21 series có thể sẽ không tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật trong tương lai. Ảnh: TIỂU MINH

Việc dừng cập nhật bảo mật không khiến smartphone ngừng hoạt động ngay lập tức, nhưng làm gia tăng rủi ro trong quá trình sử dụng lâu dài. Khi không còn được vá lỗi, các lỗ hổng mới phát hiện trong hệ điều hành hoặc ứng dụng hệ thống sẽ không được khắc phục, tạo điều kiện để tin tặc khai thác.

Trước đó, Google cho biết hiện có khoảng 30% thiết bị Android (tương đương hơn 1 tỉ máy), đang sử dụng phiên bản hệ điều hành hoặc bản vá bảo mật đã lỗi thời. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến hệ sinh thái Android thường xuyên đối mặt với các rủi ro an ninh mạng.

Các lỗ hổng bảo mật có thể bị lợi dụng để cài mã độc, đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc vượt qua các lớp bảo vệ của hệ thống. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng các mẫu smartphone không còn được hỗ trợ cập nhật sẽ khiến người dùng đối mặt với nguy cơ cao hơn, đặc biệt là khi thiết bị vẫn lưu trữ thông tin cá nhân, tài khoản và dữ liệu nhạy cảm.

Với người dùng Galaxy S21, việc nắm rõ tình trạng hỗ trợ phần mềm là điều cần thiết để cân nhắc các phương án sử dụng phù hợp trong thời gian tới, thay vì tiếp tục sử dụng thiết bị mà không được bảo vệ đầy đủ.

Nếu đang sử dụng các thiết bị quá cũ, người dùng nên cân nhắc nâng cấp lên những phiên bản mới hơn để được hỗ trợ đầy đủ. Ảnh: TIỂU MINH

Apple đang gửi tiền cho người dùng iPhone, chuyện gì đang xảy ra? (PLO)- Dạo gần đây, một số người dùng iPhone bỗng nhiên bất ngờ nhận được tiền từ Apple. Khoản tiền này không đến từ khuyến mãi, mà bắt nguồn từ một vụ kiện kéo dài nhiều năm.