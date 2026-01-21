Tin vui dành cho người dùng Samsung, không còn lo bị mất dữ liệu

(PLO)- Không phải camera hay hiệu năng, một nâng cấp liên quan đến màn hình trên Samsung Galaxy S26 đang thu hút rất nhiều sự chú ý trước ngày ra mắt.

Theo một số nguồn tin rò rỉ, mẫu smartphone cao cấp tiếp theo của Samsung không chỉ nâng cấp cấu hình như thường lệ, mà còn được tích hợp một tính năng hoàn toàn mới, được đánh giá có thể thay đổi cách người dùng bảo vệ thông tin cá nhân trên điện thoại.

Chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter), tài khoản Ahmed Qwaider cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị một tính năng gọi là “màn hình bảo mật”. Đây là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, cho phép làm mờ hoặc che khuất nội dung hiển thị khi thiết bị phát hiện người dùng đang xem thông tin nhạy cảm, hoặc khi điện thoại được sử dụng ở những nơi đông người.

Qwaider cho biết anh đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp và gọi đây là “điểm bán hàng quan trọng nhất” của Galaxy S26 Ultra.

Điện thoại Samsung mới sẽ có tính năng bảo mật màn hình, chống nhìn trộm. Ảnh minh họa: AI

Theo mô tả, khi được kích hoạt, màn hình gần như tối đi hoàn toàn đối với người đứng xung quanh, trong khi người dùng vẫn có thể nhìn rõ nội dung từ góc nhìn trực diện. Điều khiến Qwaider bất ngờ là tính năng này không làm giảm chất lượng hiển thị hay độ chính xác màu sắc, vốn là thế mạnh lâu nay của màn hình Samsung.

Không chỉ dừng ở khả năng che giấu nội dung, màn hình bảo mật còn được cho là rất linh hoạt trong cách sử dụng. Theo SamMobile dựa trên thông tin rò rỉ, người dùng có thể thiết lập để tính năng này tự động kích hoạt khi mở một ứng dụng cụ thể. Chẳng hạn, màn hình sẽ chuyển sang chế độ bảo mật mỗi khi mở WhatsApp, nhằm tránh việc người khác nhìn thấy tin nhắn riêng tư.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt để màn hình bảo mật tự động bật khi ra ngoài, khi ở những địa điểm nhất định hoặc trong các khung giờ đã định trước. Điều này giúp giảm thao tác thủ công và phù hợp với những người thường xuyên sử dụng điện thoại ở nơi công cộng như quán cà phê, sân bay hay phương tiện giao thông.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng chứa nhiều dữ liệu quan trọng, việc Samsung đưa tính năng này lên Galaxy S26 Ultra được xem là lợi thế lớn, đủ sức thuyết phục nhiều người dùng hiện tại nâng cấp thiết bị.

Trong cuộc đua flagship ngày càng khốc liệt, những khác biệt liên quan đến trải nghiệm thực tế như quyền riêng tư có thể là yếu tố quyết định lựa chọn của người dùng.

