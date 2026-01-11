Bật tính năng này trên điện thoại Samsung để tránh mất dữ liệu

(PLO)- Samsung vừa đưa ra cảnh báo mới với người dùng về nguy cơ mất an toàn khi kết nối WiFi, đặc biệt là các mạng công cộng.

Đáng chú ý, điện thoại Galaxy đã có sẵn công cụ phát hiện mạng WiFi đáng ngờ, nhưng nhiều người chưa từng để ý hoặc kích hoạt.

Theo gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, một trong những hình thức tấn công WiFi phổ biến nhất hiện nay là thông qua các điểm truy cập giả mạo. Những mạng này thường xuất hiện trong danh sách WiFi khả dụng với tên gọi rất giống các mạng hợp pháp, khiến người dùng khó phân biệt.

Khi kết nối vào các điểm truy cập này, toàn bộ dữ liệu truyền đi có thể bị thu thập hoặc bị can thiệp. Trong một số trường hợp, kẻ tấn công còn có thể thao túng các gói dữ liệu nhằm phục vụ mục đích theo dõi hoặc đánh cắp thông tin.

Để đối phó với nguy cơ này, Samsung đã tích hợp tính năng “Phát hiện mạng đáng ngờ” trong mục WiFi thông minh trên điện thoại Galaxy. Tính năng này sử dụng công nghệ phân tích mô hình lưu lượng mạng theo thời gian thực để phát hiện các điểm truy cập có dấu hiệu bất thường.

Theo mô tả, hệ thống không dựa vào cơ sở dữ liệu các mạng đã biết, mà phân tích hành vi của mạng đang kết nối. Nhờ đó, tính năng này vẫn có thể phát hiện các điểm truy cập nguy hiểm ngay cả khi chúng liên tục thay đổi tên để tránh bị nhận diện.

Tính năng phát hiện mạng đáng ngờ hiện đã có sẵn trên các thiết bị Galaxy từ dòng S10 trở lên. Khi người dùng kết nối vào một mạng bị đánh giá là không an toàn, điện thoại sẽ hiển thị cảnh báo ngay lập tức. Samsung khuyến nghị người dùng ngắt kết nối ngay khi nhận được cảnh báo và không tiếp tục sử dụng mạng đó.

Để kích hoạt, bạn hãy truy cập vào phần Cài đặt - WiFi, bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn WiFi thông minh. Thao tác đơn giản này sẽ giúp người dùng an toàn hơn khi sử dụng WiFi tại quán cà phê, sân bay hoặc các địa điểm công cộng.

Bật tính năng này trên điện thoại Samsung để sử dụng WiFi an toàn hơn. Ảnh: ZDnet

Bên cạnh đó, Samsung cũng lưu ý người dùng về các kết nối khác có thể tiềm ẩn rủi ro, bao gồm kết nối dữ liệu qua cổng USB và mạng di động 2G. Đây là những chuẩn kết nối cũ, có mức độ bảo mật thấp và vẫn có thể bị khai thác trong một số tình huống.

Nếu đang sử dụng điện thoại Galaxy, bạn có thể bật Chế độ Bảo vệ Tối đa để hạn chế hoặc chặn các kết nối này nhằm giảm nguy cơ bị xâm nhập.

Trước đó, Google cũng từng đưa ra khuyến cáo hạn chế kết nối vào các mạng và giao thức không còn đảm bảo an toàn, đặc biệt là khi sử dụng thiết bị tại nơi công cộng.

