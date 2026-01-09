Gmail thay đổi sau 20 năm, hơn 2 tỉ người dùng đứng trước lựa chọn mới

(PLO)- 2 thay đổi quan trọng trên Gmail vừa được Google xác nhận, kéo theo nhiều câu hỏi về quyền riêng tư và bảo mật.

Sau hơn 20 năm gần như không thay đổi về cách vận hành cốt lõi, Google bắt đầu điều chỉnh Gmail theo hướng hoàn toàn mới, gây bất ngờ cho không ít người dùng.

Thay đổi đầu tiên liên quan trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo (AI). Google cho biết Gmail sẽ chính thức được tích hợp sâu với Gemini, biến hộp thư đến thành một công cụ hỗ trợ cá nhân thay vì chỉ dùng để nhận và gửi email.

Các tính năng AI như Tổng quan email, Trợ giúp viết và Gợi ý trả lời, vốn trước đây chỉ dành cho tài khoản trả phí, sẽ được mở miễn phí cho toàn bộ người dùng.

Các tính năng AI hiện đã được cung cấp cho toàn bộ người dùng miễn phí trong Gmail. Video: Google

Google khẳng định người dùng có toàn quyền bật/tắt các tính năng AI này. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người có xu hướng chấp nhận sử dụng mà không dành thời gian tìm hiểu kỹ các điều khoản liên quan đến dữ liệu.

Bên cạnh AI, Gmail còn có một thay đổi được xem là mang tính bước ngoặt. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Google cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail chính mà không cần tạo tài khoản mới. Toàn bộ dữ liệu vẫn được giữ nguyên và địa chỉ cũ vẫn tiếp tục hoạt động, trong khi người dùng có thể bắt đầu với một địa chỉ mới phù hợp hơn.

Đây là tin đáng mừng với những ai vẫn đang sử dụng địa chỉ email được tạo từ thời đi học. Tuy nhiên, thay đổi này cũng đi kèm giới hạn về số lần và khoảng thời gian được phép đổi địa chỉ, buộc người dùng phải suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện.

Bên cạnh đó, thay đổi địa chỉ cũng không đồng nghĩa với việc sẽ giảm thiểu rủi ro bảo mật.

Người dùng có thể thay đổi địa chỉ email trong phần cài đặt tài khoản, thông tin cá nhân - email. Ảnh: TIỂU MINH

Một báo cáo gần đây cho thấy, Google hiện đang đứng đầu danh sách các nền tảng bị khai thác nhiều nhất ở Mỹ, bởi một địa chỉ email có thể gắn với nhiều dịch vụ khác nhau. Chỉ cần tài khoản bị lộ, hệ quả không chỉ dừng lại ở hộp thư mà còn có thể lan sang các nền tảng liên quan. Do đó, bảo mật Gmail không chỉ dừng lại ở việc đặt mật khẩu mạnh hay bật xác thực 2 lớp, mà còn ở cách người dùng sử dụng và chia sẻ địa chỉ email.

