Nếu bạn thấy thông báo này trên iPhone, đừng nhấp vào để tránh rước họa

(PLO)- Apple đang liên tục phát đi các cảnh báo bảo mật, yêu cầu người dùng iPhone nhanh chóng cập nhật hệ điều hành để vá những lỗ hổng đang bị khai thác.

Thời gian gần đây, Apple khuyến nghị người dùng iPhone cập nhật lên iOS 26.2 hoặc iOS 18.7.3 sau khi phát hiện các cuộc tấn công đang nhắm trực tiếp vào thiết bị. Những thông tin này xuất hiện dày đặc trên các mặt báo công nghệ, khiến không ít người dùng trở nên nhạy cảm với mọi cảnh báo liên quan đến bảo mật xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Chính tâm lý đó đã bị kẻ xấu lợi dụng.

Nhiều người dùng iPhone cho biết họ nhìn thấy các thông báo mang danh Apple, cảnh báo rằng thiết bị đang gặp nguy hiểm, đã bị nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại. Các thông báo này thường xuất hiện dưới dạng cửa sổ bật lên khi lướt web, kèm theo nút bấm, đường link hoặc số điện thoại với nội dung “xử lý ngay” để loại bỏ mối đe dọa.

Thoạt nhìn, thông báo được thiết kế khá giống cảnh báo hệ thống, sử dụng ngôn từ mạnh và mang tính khẩn cấp. Tuy nhiên, đây không phải là cảnh báo thật từ Apple.

Theo VPNOverview, những thông báo kiểu này không hề xuất phát từ iOS hay hệ thống bảo mật của Apple. Chúng được tạo ra bởi các trang web độc hại hoặc tin tặc, với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc dụ người dùng cài đặt phần mềm nguy hiểm. Apple không gửi cảnh báo virus hay cảnh báo bảo mật thông qua cửa sổ bật lên trên trình duyệt.

Nguy hiểm ở chỗ, iPhone của bạn có thể chưa bị xâm nhập tại thời điểm nhìn thấy cảnh báo giả. Nhưng chỉ cần nhấp vào liên kết, bấm nút “khắc phục” hoặc gọi theo số điện thoại hiển thị, người dùng có thể tự mở đường cho mã độc hoặc lộ thông tin cá nhân.

Các chuyên gia của VPNOverview nhấn mạnh, nếu bạn nhìn thấy một cảnh báo bảo mật được gắn mác Apple và yêu cầu thao tác ngay lập tức, đó gần như chắc chắn là lừa đảo. Việc cần làm là đóng ngay tab trình duyệt và tuyệt đối không tương tác với bất kỳ nội dung nào trong thông báo.

Những cảnh báo giả này thường sử dụng các cụm từ gây hoang mang như “iPhone của bạn đã bị nhiễm virus”, “Hệ thống iPhone bị xâm phạm nghiêm trọng” hoặc “Cần hành động ngay lập tức”. Mục tiêu của chúng là tạo cảm giác khẩn cấp, khiến người dùng hoảng loạn và làm theo hướng dẫn mà không kịp kiểm chứng.

Trước đó, trong tháng 12, cả Apple và Google đều đồng loạt phát đi cảnh báo cập nhật khẩn cấp cho người dùng smartphone, sau khi phát hiện hàng loạt cuộc tấn công phần mềm gián điệp nhắm vào cả iOS lẫn Android.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, người dùng nên trực tiếp đăng nhập vào tài khoản Apple, Google hay dịch vụ liên quan theo cách thông thường để kiểm tra. Nếu có rủi ro, thông tin sẽ được hiển thị rõ ràng trong phần quản lý tài khoản.

