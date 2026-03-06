Kiểm tra ngay danh sách các mẫu iPhone cổ điển mới nhất của Apple

(PLO)- Nếu bạn vẫn đang sử dụng một chiếc iPhone ra mắt vài năm trước, rất có thể thiết bị đó vừa được Apple đưa vào nhóm sản phẩm cổ điển.

Theo chính sách của Apple, các mẫu iPhone sẽ được phân loại theo hai giai đoạn vòng đời là “cổ điển” và “lỗi thời”. Việc thay đổi trạng thái này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sửa chữa và hỗ trợ phần cứng trong tương lai.

Cụ thể, những thiết bị đã ngừng bán trên thị trường hơn 5 năm nhưng chưa đến 7 năm sẽ được xếp vào nhóm cổ điển. Với các sản phẩm này, người dùng vẫn có thể sửa chữa tại hệ thống dịch vụ chính hãng, tuy nhiên việc thay linh kiện còn phụ thuộc vào nguồn linh kiện còn tồn kho hay không.

Điều đó đồng nghĩa với việc những chiếc iPhone thuộc nhóm cổ điển vẫn có cơ hội được sửa chữa, nhưng khả năng này sẽ giảm dần theo thời gian khi linh kiện trở nên khan hiếm.

4 mẫu điện thoại Android đáng mua hơn iPhone 17 Pro (PLO)- iPhone 17 Pro được xem là một trong những mẫu smartphone cao cấp toàn diện nhất hiện nay, nhưng ở từng khía cạnh cụ thể như hiệu năng đa nhân, pin hay màn hình, vẫn có những mẫu Android tốt hơn với thông số ấn tượng hơn.

Apple vừa đưa iPhone 11 vào danh sách sản phẩm cổ điển. Ảnh: Apple

Sau mốc 7 năm kể từ khi ngừng bán, thiết bị sẽ được xếp vào nhóm lỗi thời. Khi đó, Apple sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sửa chữa phần cứng trên phạm vi toàn cầu. Các cửa hàng Apple Store hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền cũng không còn khả năng đặt linh kiện chính hãng để sửa chữa cho các mẫu máy này.

Việc phân loại vòng đời sản phẩm giúp Apple tập trung nguồn lực cho các thiết bị mới, đồng thời từng bước loại bỏ những thế hệ iPhone đã quá cũ khi linh kiện thay thế ngày càng khó tìm.

Trong danh sách iPhone hiện được xếp vào nhóm cổ điển trên toàn cầu có nhiều mẫu từng rất phổ biến, bao gồm iPhone 5, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 và 7 Plus, iPhone 8 và 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, XS Max và mới nhất là dòng iPhone 11.

Ở nhóm thiết bị lỗi thời, Apple đã ngừng hoàn toàn hỗ trợ phần cứng đối với các dòng máy đời cũ như iPhone thế hệ đầu tiên, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE thế hệ đầu tiên cùng một số phiên bản iPhone 6s và iPhone 6s Plus.

Vì sao iPhone không cho phép từ chối cuộc gọi? (PLO)- Không ít người dùng iPhone từng rơi vào tình huống muốn từ chối nhanh một cuộc gọi nhưng lại không thấy nút Decline (từ chối) trên màn hình khóa.

Tính năng mới trên samsung khiến nhiều người dùng iPhone ao ước (PLO)- Rạng sáng ngày 26-2 (theo giờ Việt Nam), Samsung đã chính thức trình làng dòng Galaxy S26 với nhiều tính năng đáng chú ý, trong đó phải kể đến công nghệ màn hình chống nhìn trộm.