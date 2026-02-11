Hé lộ 2 lý do giúp iPhone bán chạy nhất từ trước đến nay

(PLO)- Doanh số iPhone vừa đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó có một yếu tố tưởng chừng như nhỏ nhưng lại tác động rõ rệt đến sức mua.

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025 với nhiều con số tích cực. Dù doanh thu của hãng vốn vẫn duy trì đà tăng trong nhiều năm, nhưng báo cáo lần này cho thấy mức tăng trưởng đặc biệt mạnh.

Theo đó, công ty đạt doanh thu 143,8 tỉ USD trong quý, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa kỳ vọng. iPhone tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” khi góp phần chính mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của Apple đến từ thị trường Trung Quốc. Doanh thu tại thị trường này tăng 38% so với năm trước, phục hồi mạnh sau giai đoạn trì trệ và sụt giảm kéo dài liên tiếp 6 quý. Apple cho biết iPhone đã lập kỷ lục doanh thu mọi thời đại tại khu vực này, qua đó biến đây thành quý bán hàng thành công nhất của iPhone tại Trung Quốc.

iPhone tăng trưởng mạnh và tiếp tục góp phần chính vào doanh thu của Apple. Ảnh: TIỂU MINH

Giới phân tích trước đó đã đưa ra nhiều lý do cho sự tăng trưởng, nhưng một báo cáo của Financial Times nhấn mạnh thêm yếu tố liên quan đến thiết kế, cụ thể là màu Cam Vũ Trụ trên hai phiên bản iPhone 17 Pro.

Tại Trung Quốc, yếu tố thể hiện vị thế xã hội được cho là có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua iPhone. Vì vậy, bất kỳ đặc điểm nào giúp người khác dễ dàng nhận ra một thiết bị là phiên bản mới nhất đều có thể trở thành lợi thế bán hàng. Tông cam nổi bật được đánh giá đã làm tốt điều này khi khiến thiết bị dễ nhận diện hơn, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt của dòng Pro.

Các nhà phân tích nhận định việc làm mới thiết kế trên dòng iPhone 17 góp phần củng cố hình ảnh cao cấp của Apple tại thị trường này, bởi người dùng có thể nhanh chóng phân biệt thế hệ mới với các mẫu trước đó.

Màu cam trên phiên bản cao cấp được xem là yếu tố góp phần giúp iPhone bán chạy. Ảnh: TIỂU MINH

Không chỉ nổi bật, màu cam còn được xem là gợi liên tưởng đến sắc màu quen thuộc của thương hiệu xa xỉ Hermès. Sự tương đồng này được cho là đã tạo thêm sức hút đối với một bộ phận người dùng yêu thích các biểu tượng thời trang.

Một người mẫu kiêm người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với nghệ danh Xiao Mei cho biết cô bị thu hút ngay khi nhìn thấy màu sắc này và cảm nhận được sự khác biệt. Video chia sẻ về phụ kiện mới của cô cũng thể hiện sự yêu thích rõ rệt đối với lựa chọn màu này.

Financial Times cho biết trường hợp trên không phải cá biệt. Nhiều người thậm chí gọi tông màu này là “cam Hermès” thay vì tên chính thức Cosmic Orange (Cam Vũ Trụ) mà Apple đặt cho sản phẩm.

Sự kết hợp giữa nhu cầu phục hồi mạnh tại Trung Quốc và những thay đổi trong thiết kế cho thấy Apple vẫn duy trì được sức hấp dẫn của iPhone ở phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường smartphone, các chi tiết tưởng chừng nhỏ như màu sắc cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với doanh số.

