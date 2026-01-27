Tin vui cho người dùng iPhone, dẹp bỏ nỗi lo bị theo dõi

(PLO)- Một thay đổi nhỏ trên iOS 26.3 sẽ giúp người dùng iPhone kiểm soát tốt hơn việc bị theo dõi vị trí qua mạng di động.

TÓM TẮT Apple bổ sung tùy chọn mới trên iOS 26.3 nhằm hạn chế dữ liệu vị trí mà mạng di động có thể truy cập.

Tính năng này giúp nhà mạng chỉ xác định vị trí ở mức khu vực, thay vì địa chỉ chính xác, qua đó tăng cường quyền riêng tư cho người dùng iPhone.

Giới hạn vị trí chính xác chỉ hoạt động trên các thiết bị dùng modem do Apple thiết kế và với một số nhà mạng được hỗ trợ.

Theo tài liệu hỗ trợ vừa được Apple công bố, phiên bản iOS 26.3 sẽ có thêm tùy chọn mới được gọi là Limit Precise Location (giới hạn vị trí chính xác), cho phép người dùng kiểm soát lượng thông tin vị trí mà nhà mạng có thể sử dụng để xác định nơi thiết bị đang hoạt động.

Khi bật giới hạn vị trí chính xác, nhà mạng chỉ xác định được vị trí iPhone ở mức khu vực, thay vì địa chỉ cụ thể như trước, chẳng hạn như phạm vi một khu phố.

Apple cho biết cài đặt này không ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu di động cũng như trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Đồng thời, việc giảm độ chính xác vị trí cũng không tác động đến dữ liệu vị trí được cung cấp cho lực lượng cứu hộ trong các cuộc gọi khẩn cấp.

Apple đang gửi tiền cho người dùng iPhone, chuyện gì đang xảy ra? (PLO)- Dạo gần đây, một số người dùng iPhone bỗng nhiên bất ngờ nhận được tiền từ Apple. Khoản tiền này không đến từ khuyến mãi, mà bắt nguồn từ một vụ kiện kéo dài nhiều năm.

Tính năng mới trên iOS 26.3 sẽ giúp người dùng hạn chế bị theo dõi. Ảnh minh họa: AI

Chỉ áp dụng với thiết bị và nhà mạng nhất định

Tính năng giới hạn vị trí chính xác hiện chỉ có sẵn trên các thiết bị được trang bị modem C1 hoặc C1X do Apple tự thiết kế. Danh sách này bao gồm iPhone Air, iPhone 16e và iPad Pro M5 phiên bản có kết nối di động. Ngoài ra, người dùng cũng cần cài đặt iOS 26.3 hoặc iPadOS 26.3 để có thể sử dụng.

Về phía nhà mạng, Apple cho biết không phải tất cả nhà mạng đều hỗ trợ tùy chọn mới. Hiện tại, tính năng này hoạt động với Telekom tại Đức, EE và BT tại Vương quốc Anh, Boost Mobile tại Mỹ, cùng AIS và True tại Thái Lan.

Để hạn chế bị theo dõi, bạn chỉ cần truy cập vào phần Cài đặt - Di động - Tùy chọn dữ liệu di động, sau đó kích hoạt tính năng Giới hạn vị trí chính xác. Lúc này iPhone có thể yêu cầu khởi động lại để áp dụng các thay đổi.

Apple nhấn mạnh rằng tùy chọn mới chỉ giới hạn dữ liệu vị trí mà mạng di động có thể truy cập. Dữ liệu vị trí được chia sẻ với các ứng dụng thông qua Dịch vụ Định vị vẫn không bị ảnh hưởng.

Theo Apple, iOS 26.3 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và sẽ được phát hành rộng rãi trong những tuần tới. Việc giới hạn vị trí chính xác được xem là một trong những tính năng gắn liền với các thiết bị sử dụng modem do Apple tự phát triển.

Apple cũng cho biết đây có thể là bước khởi đầu cho nhiều tính năng khác sẽ xuất hiện trên các thiết bị dùng modem riêng của hãng trong tương lai.

Hãy ngừng sử dụng 165 ứng dụng này trên iPhone của bạn (PLO)- Các nhà nghiên cứu khuyến cáo người dùng iPhone nên kiểm tra và ngừng sử dụng các ứng dụng nằm trong danh sách rủi ro cho đến khi lỗ hổng được khắc phục.