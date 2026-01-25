Apple đang gửi tiền cho người dùng iPhone, chuyện gì đang xảy ra?

(PLO)- Dạo gần đây, một số người dùng iPhone bỗng nhiên bất ngờ nhận được tiền từ Apple. Khoản tiền này không đến từ khuyến mãi, mà bắt nguồn từ một vụ kiện kéo dài nhiều năm.

Theo đó, Apple đã bắt đầu chi trả khoản bồi thường trị giá 95 triệu USD trong vụ kiện liên quan đến Siri và quyền riêng tư. Người dùng các thiết bị Apple đủ điều kiện hiện có thể nhận tiền theo thỏa thuận dàn xếp đã được phê duyệt.

Vụ kiện bắt nguồn từ những cáo buộc cho rằng Siri, trợ lý giọng nói trên iPhone và các thiết bị Apple khác, bị kích hoạt ngoài ý muốn và ghi âm các cuộc hội thoại riêng tư mà người dùng không hề mong muốn.

Theo cáo trạng, những đoạn ghi âm này được thu thập trong giai đoạn từ tháng 9-2014 đến cuối năm 2024. Apple từng phủ nhận hành vi sai trái, nhưng cuối cùng đã đồng ý dàn xếp để chấm dứt tranh chấp pháp lý.

Công an cảnh báo không gửi nội dung này qua Zalo và Messenger (PLO)- Dạo gần đây, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thông tin điều chỉnh địa giới hành chính để tiếp cận người dân, yêu cầu cung cấp giấy tờ đất đai qua Zalo và Messenger.

Vụ kiện liên quan đến Siri đã khép lại sau nhiều năm kéo dài. Ảnh: TIỂU MINH

Theo thông tin từ đơn vị quản lý dàn xếp, những người dùng đã nộp yêu cầu bồi thường sẽ bắt đầu nhận được tiền trực tiếp vào tài khoản, thẻ trả trước hoặc séc gửi qua đường bưu điện. Đợt chi trả này được tiến hành sau khi tòa án phê duyệt thỏa thuận và kết thúc thời hạn gửi đơn yêu cầu.

Điều kiện được nhận bồi thường khá cụ thể. Bạn phải từng sở hữu thiết bị Apple có hỗ trợ Siri trong khoảng thời gian vụ kiện đề cập và trải nghiệm sự kiện Siri kích hoạt ngoài ý định trong cuộc trò chuyện riêng tư. Người dùng có thể nộp yêu cầu cho tối đa 5 thiết bị, nhưng tổng tiền nhận được thực tế sẽ thấp hơn con số cao nhất ban đầu.

Những thống kê đầu tiên cho thấy khoản tiền thanh toán thực tế mỗi thiết bị rơi vào khoảng hơn 8 USD, với tổng tối đa khoảng hơn 40 USD cho 5 thiết bị nếu bạn nộp đúng hạn và đủ điều kiện.

Người dùng iPhone nhận được tiền bồi thường liên quan đến vụ kiện Siri. Ảnh chụp màn hình

Việc Apple bắt đầu chi trả tiền bồi thường đánh dấu hồi kết của vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm liên quan đến quyền riêng tư Siri. Sau những chỉ trích trước đó, Apple đã điều chỉnh cách xử lý dữ liệu giọng nói, và thỏa thuận lần này là bước khép lại quá trình kiện tụng giữa hãng và người dùng.

Người dùng iPhone cần kiểm tra cài đặt này ngay lập tức (PLO)- Không phải lỗi phần cứng, cũng không phải do để im lặng, một cài đặt ít ai chú ý có thể khiến iPhone hoàn toàn không phát ra âm thanh.