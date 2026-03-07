Tin công nghệ 7-3: Galaxy S26 Ultra vẫn là ‘át chủ bài’ của Samsung

(PLO)- Tin công nghệ 7-3 sẽ có các nội dung như Galaxy S26 Ultra vẫn là ‘át chủ bài’ của Samsung, ChatGPT giả danh luật sư, thuyết phục một phụ nữ ở Illinois sa thải luật sư của mình, vì sao phụ nữ giỏi vẫn khó lên lãnh đạo.

1. Galaxy S26 series chính thức lên kệ tại Việt Nam

Theo thông tin từ các hệ thống bán lẻ, lượng đơn đặt trước năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút của thế hệ mới vẫn duy trì ổn định trong phân khúc cao cấp.

Đáng chú ý, Galaxy S26 Ultra tiếp tục là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 70% tổng lượng đặt trước. Tại một số hệ thống, tỉ lệ này thậm chí lên đến 80-85%. Điều này phản ánh xu hướng người dùng sẵn sàng chi thêm để sở hữu cấu hình cao nhất, đặc biệt khi các nâng cấp về camera và tính năng AI được tập trung nhiều trên bản Ultra.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, Galaxy S26 series có khả năng vượt qua mốc 1,3 triệu đơn đặt trước toàn cầu mà thế hệ trước từng thiết lập. Tại Việt Nam, trong ngày đầu giao máy, nhiều cửa hàng ghi nhận lượng khách đến nhận sản phẩm và trải nghiệm tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Đại diện FPT Shop cho biết lượng khách quan tâm và đến nhận máy trong ngày mở bán tăng rõ rệt, đồng thời đơn vị này cũng tổ chức thêm các khu trải nghiệm tính năng Galaxy AI để người dùng trực tiếp dùng thử trước khi quyết định nâng cấp.

Tin công nghệ 7-3: Người tiêu dùng đang trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định nâng cấp. Ảnh: TIỂU MINH

Về giá bán, Galaxy S26 tiêu chuẩn có hai phiên bản 256 GB và 512 GB với mức niêm yết lần lượt 25,99 triệu đồng và 31,99 triệu đồng. Phiên bản S26 Plus có giá từ 29,9 triệu đồng, trong khi S26 Ultra khởi điểm 36,9 triệu đồng tùy dung lượng bộ nhớ.

Với tỉ lệ chọn bản Ultra áp đảo và lượng đặt trước tăng trưởng hai con số, Galaxy S26 series được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ nhịp bán ổn định trong quý đầu năm 2026, trong bối cảnh phân khúc smartphone cao cấp đang dần sôi động trở lại.

Tin công nghệ 7-3: 1. Galaxy S26 series chính thức lên kệ tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

2. ChatGPT giả danh luật sư, thuyết phục một phụ nữ ở Illinois sa thải luật sư của mình

Một vụ tranh chấp trợ cấp khuyết tật tại bang Illinois, Mỹ, đang chuyển hướng sang cuộc chiến pháp lý mới khi một công ty bảo hiểm đệ đơn kiện OpenAI, cho rằng ChatGPT đã can thiệp vào quá trình tố tụng và tạo ra các tài liệu pháp lý không có thật.

Theo hồ sơ tòa án, vụ việc liên quan đến bà Graciela Dela Torre, cư dân Des Plaines. Ban đầu, bà cùng luật sư theo đuổi yêu cầu bồi thường thương tật đối với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nippon sau khi mắc hội chứng ống cổ tay và viêm khuỷu tay vào năm 2019. Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận dàn xếp vào tháng 1-2024, trong đó bà từ bỏ các khiếu nại trong tương lai.

Tuy nhiên, khoảng một năm sau, khi muốn xem xét lại vụ việc và được luật sư cho biết không thể mở lại hồ sơ, bà đã tìm đến ChatGPT để hỏi ý kiến. Theo đơn kiện của phía bảo hiểm, chatbot này bị cáo buộc đã cung cấp hướng dẫn pháp lý, thuyết phục bà tiếp tục nộp đơn và trích dẫn các án lệ không tồn tại.

Ngày 22-1-2025, bà Dela Torre nộp đơn yêu cầu mở lại vụ kiện đã dàn xếp nhưng bị thẩm phán bác bỏ vào tháng 2 cùng năm. Mặc dù vậy, các tài liệu tòa án cho thấy bà tiếp tục khởi kiện trong một vụ án mới. Công ty bảo hiểm cho rằng ít nhất 44 tài liệu pháp lý do ChatGPT soạn thảo đã được nộp lên tòa, trong đó có trích dẫn một án lệ mang tên “Carr v. Gateway, Inc. 9” mà họ khẳng định không tồn tại.

Trong đơn kiện, phía bảo hiểm nhấn mạnh ChatGPT không được cấp phép hành nghề luật tại Illinois hay bất kỳ bang nào ở Mỹ. Họ yêu cầu bồi hoàn khoảng 300.000 USD chi phí bào chữa, đồng thời đề nghị thêm 10 triệu USD tiền bồi thường mang tính trừng phạt.

Về phía mình, OpenAI bác bỏ các cáo buộc và cho rằng khiếu nại này không có cơ sở. Vụ việc đang tiếp tục được xem xét tại tòa án, làm dấy lên thêm tranh luận về vai trò và giới hạn của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp lý.

Tin công nghệ 7-3: ChatGPT giả danh luật sư, thuyết phục một phụ nữ ở Illinois sa thải luật sư của mình.

3. Vì sao phụ nữ giỏi vẫn khó lên lãnh đạo

Theo bà Sujatha S Iyer, Quản lý AI trong Bảo mật tại ManageEngine, ngành công nghệ thường được xem là nơi đánh giá nhân sự dựa trên hiệu quả công việc. Tuy nhiên trên thực tế, con đường thăng tiến không chỉ phụ thuộc vào năng lực mà còn liên quan đến việc một người có được trao cơ hội xuất hiện trong các cuộc họp quan trọng hay không.

Bà cho rằng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, việc được tham gia xây dựng chiến lược, làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc đại diện công ty tại các sự kiện chuyên ngành có ảnh hưởng lớn đến cơ hội thăng tiến.

Những người thường xuyên xuất hiện trong các không gian đó dễ được nhìn nhận là ứng viên lãnh đạo. Ngược lại, nhiều người dù làm việc tốt vẫn có thể bị bỏ qua nếu không được trao cơ hội thể hiện.

Nghiên cứu từ WomenTech Network cho thấy phụ nữ trong ngành công nghệ vẫn gặp rào cản về định kiến và cơ hội phát triển. Không ít người có xu hướng tự nghi ngờ năng lực của mình dù kết quả công việc tốt. Theo bà Iyer, vấn đề không phải là phụ nữ thiếu khả năng mà là họ chưa được ghi nhận đúng mức.

Nhân dịp International Women’s Day 2026 với chủ đề “Give to Gain”, bà Iyer cho rằng doanh nghiệp cần chủ động tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các quyết định quan trọng. Điều này có thể bắt đầu từ việc giao họ phụ trách các dự án lớn, công khai ghi nhận đóng góp và đưa họ vào các cuộc thảo luận chiến lược sớm hơn.

Theo bà, đây không phải là hoạt động mang tính hình thức mà là chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo đa dạng thường đưa ra quyết định toàn diện hơn, và thích ứng tốt hơn trong môi trường công nghệ cạnh tranh hiện nay.

Tin công nghệ 7-3: Vì sao phụ nữ giỏi vẫn khó lên lãnh đạo.

