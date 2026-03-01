CIA đã nói gì khiến CEO Tim Cook của Apple mất ngủ?

(PLO)- Một cuộc họp kín năm 2023 giữa lãnh đạo tình báo Mỹ và các CEO công nghệ được cho là đã khiến Tim Cook rời phòng họp với tâm trạng nặng nề.

Theo The New York Times, Giám đốc CIA William Burns cùng Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines đã trực tiếp trình bày trước nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu về các rủi ro an ninh có thể làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Trong số những người tham dự có Tim Cook (Apple), Jensen Huang của Nvidia, Lisa Su của AMD và Cristiano Amon của Qualcomm.

Điều khiến Apple đặc biệt lo lắng là sự phụ thuộc vào TSMC. Hiện tại hãng đang sử dụng bộ vi xử lý tùy chỉnh do TSMC sản xuất, và phần lớn năng lực sản xuất chip tiên tiến của đối tác này đặt tại Đài Loan. Bất kỳ biến động địa chính trị nào ảnh hưởng đến khu vực này đều có thể gây tác động dây chuyền đến toàn ngành công nghệ Mỹ.

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, đã rất lo lắng trước cảnh báo của CIA. Ảnh: Apple

TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp cho hàng loạt tập đoàn công nghệ. Việc gián đoạn sản xuất tại đây, dù vì lý do nào, cũng có thể khiến thị trường bán dẫn toàn cầu chao đảo.

Một báo cáo mật do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn soạn thảo và được The New York Times tiếp cận cho thấy nếu Mỹ mất quyền tiếp cận nguồn cung chip từ Đài Loan, GDP nước này có thể giảm tới 11%.

Trong những năm gần đây, TSMC đã mở rộng đầu tư sang Mỹ. Nhà máy đầu tiên tại Arizona đang sản xuất chip 4 nm và 5 nm. Nhà máy thứ hai dự kiến sản xuất hàng loạt chip 3 nm vào cuối năm 2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Công ty cũng đã khởi công nhà máy thứ ba với mục tiêu hướng tới công nghệ 2 nm và A16 1,6 nm.

Theo các nguồn tin, Apple có thể mua 100 triệu chip từ cơ sở tại Mỹ của TSMC trong năm 2026, dù chi phí cao hơn khoảng 25%. Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà máy này hoạt động tối đa công suất, sản lượng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng năng lực hiện nay của TSMC tại Đài Loan. Điều đó đồng nghĩa việc dịch chuyển sản xuất sang Mỹ chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của các cơ sở hiện hữu.

Sau cuộc họp năm 2023, Tim Cook cho biết ông đã không ngủ yên giấc vì những kịch bản được đưa ra. Với một công ty có giá trị vốn hóa hàng ngàn tỉ USD và phụ thuộc sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, những rủi ro như vậy không chỉ là câu chuyện chiến lược dài hạn mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ ngày càng gắn chặt với yếu tố địa chính trị, các tập đoàn lớn như Apple buộc phải tính toán lại cách phân bổ sản xuất và đầu tư. Cuộc họp kín năm 2023 cho thấy mối lo này không còn là giả định xa vời mà đã trở thành bài toán hiện hữu đối với ngành công nghệ Mỹ.

