Apple có thể chỉ bán ra điện thoại iPhone cao cấp?

Hãng Apple đang thực hiện một bước đi táo bạo trong chiến lược kinh doanh năm 2026 khi quyết định ưu tiên tối đa cho các dòng sản phẩm cao cấp và trì hoãn mẫu iPhone tiêu chuẩn.

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang tập trung mọi nguồn lực vào ba mẫu iPhone đỉnh nhất, trong khi phiên bản thường bị đẩy lùi lịch ra mắt do những thay đổi về chiến lược marketing và hạn chế từ chuỗi cung ứng.

Cụ thể, Apple sẽ dồn lực để bàn giao mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử cùng hai mẫu iPhone cao cấp khác với màn hình lớn hơn và camera được nâng cấp mạnh mẽ vào đợt ra mắt chủ chốt nửa cuối năm 2026.

Trong khi đó, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ phải đợi đến nửa đầu năm 2027 mới có thể đến tay người dùng.

Quyết định này nhằm mục đích tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận. Trong bối cảnh chi phí chip nhớ và nguyên vật liệu đang tăng cao, việc ưu tiên các dòng máy cao cấp sẽ mang lại biên lợi nhuận tốt hơn.

Apple muốn đảm bảo sự suôn sẻ cho các kỹ thuật công nghiệp phức tạp vốn có trên dòng điện thoại gập đầu tiên của hãng.

Một giám đốc điều hành tại đơn vị cung ứng của Apple chia sẻ với Nikkei Asia: "Sự ổn định của chuỗi cung ứng là một trong những thách thức lớn nhất trong năm nay. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong chiến lược tiếp thị cũng đóng vai trò then chốt dẫn đến quyết định ưu tiên các dòng máy cao cấp".

Thêm một ông lớn muốn nhảy vào làm chip bán dẫn có giá 130.000 đồng (PLO)-Ấn Độ có thể trở thành một thế lực mới trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn, đặc biệt là ở phân khúc giá rẻ.