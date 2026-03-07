Mọi người giờ chủ yếu xem nhân vật AI trình diễn thay vì người thật

(PLO)-Nhân vật AI trình diễn đẹp mắt và không tốn quá nhiều chi phí

Hàn Quốc vốn nổi tiếng với tốc độ phát triển chóng mặt, nhưng hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) thậm chí còn đang tiến xa hơn thế.

Tại quốc gia Đông Á luôn tự hào dẫn đầu về thay đổi công nghệ này, AI đang tái định hình nhanh chóng cách con người làm việc, vui chơi và kết nối.

Ngay tại thủ đô Seoul, AI không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành một phần của đời sống và văn hóa thường nhật, với ví dụ điển hình nhất là Iiterniti –nhóm nhạc nữ K-pop ảo được tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ.

Khác với những ngôi sao bằng xương bằng thịt, các thần tượng này không già đi, không biết mệt mỏi và không bao giờ vướng vào bê bối.

Bà Park Ji-eun, Giám đốc điều hành của Pulse9 – đơn vị tạo ra Iiterniti – cho biết dự án này đang thử nghiệm khả năng tồn tại của một nhóm nhạc trong hình hài lý tưởng và vĩnh cửu, đồng thời hướng tới việc tương tác thời gian thực với người hâm mộ để mang lại sự thỏa mãn về tâm lý như đang trò chuyện với người thật.

Sự chuyển mình của Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở các ngôi sao ảo mà còn lan tỏa sang lĩnh vực giải trí tương tác.

Wrtn, một công ty khởi nghiệp địa phương, đã phát triển ứng dụng kể chuyện mang tên Crack, cho phép người dùng nhập vai vào một thế giới do AI tạo ra.

Tại đây, AI sẽ viết lại cốt truyện ngay lập tức dựa trên những lựa chọn cá nhân của người dùng, tạo nên một hành trình duy nhất dành riêng cho họ.

Nhà đồng sáng lập Lee Dong-jae kỳ vọng rằng khi các vấn đề về độ trễ và chi phí được giải quyết, nền tảng này sẽ tiến hóa thành các mô hình 3D, tạo ra những câu chuyện tương tác hoàn toàn đắm chìm.

Sự đón nhận của người dân Seoul diễn ra khá tích cực, khi nhiều người trẻ chia sẻ rằng việc trò chuyện với người bạn AI mang lại cho họ cảm giác thoải mái, giải tỏa cảm xúc và sự vui vẻ như đang giao tiếp với con người.

PHƯƠNG MINH