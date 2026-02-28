Lý do khiến một người Việt bị Meta khởi kiện

(PLO)- Meta cho biết, một chủ tài khoản quảng cáo tại Việt Nam đã có hành vi mạo danh thương hiệu và sử dụng thủ thuật công nghệ để chiếm đoạt tài sản người dùng.

Ngày 27-2 vừa qua, đại diện Meta tại Việt Nam (công ty mẹ của mạng xã hội Facebook) cho biết đang tiến hành "các biện pháp pháp lý quyết liệt" nhằm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo.

Trong đó khởi kiện chủ một tài khoản quảng cáo Lý Văn Lâm- một tài khoản quảng cáo ở Việt Nam.

Lý do khởi kiện được Meta đưa ra là do tài khoản Lý Văn Lâm đã sử dụng chiêu trò "cloaking" để lách quy trình xét duyệt. Đây là chiêu lừa đảo bằng cách hiển thị phiên bản website có vẻ hợp pháp nhằm qua mặt hệ thống kiểm duyệt, nhưng thực tế hiển thị nội dung khác cho người dùng.

Theo đó, tài khoản Lý Văn Lâm đã chạy quảng cáo lừa đảo với lời mời chào các sản phẩm giảm giá "sốc" từ những thương hiệu như Longchamp, với điều kiện người dùng phải hoàn thành một khảo sát.

Khi tương tác với quảng cáo, người dùng bị chuyển hướng sang các website yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng để mua hàng, nhưng thực tế không nhận được sản phẩm. Thẻ tín dụng của họ sau đó sẽ phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép, một hình thức được gọi là lừa đảo thu phí định kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram đã bị đình chỉ do vi phạm tại Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Trong thông cáo gửi đi Meta không nêu rõ chi tiết và tiến trình của vụ kiện. Tuy nhiên, Meta cho biết, sau sự vụ này, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cấp năng lực phát hiện cloaking bằng cách ứng dụng AI để phân tích chiêu trò này và nhận diện chính xác hơn các quảng cáo chuyển hướng đến website lừa đảo.

Về lâu dài, Meta viết trong thông cáo rằng sẽ tiếp tục cải thiện năng lực phát hiện và thực thi, xây dựng cách tiếp cận đa lớp nhằm chống lừa đảo, bao gồm sử dụng các biện pháp phòng vệ kỹ thuật và mang tính tự động để bảo vệ người dùng trên các ứng dụng. Đồng thời tăng cường hợp tác liên ngành để triệt phá các mạng lưới tội phạm lừa đảo

Trước đó, trong nửa đầu năm 2025, Meta cho biết đã phát hiện và xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, Meta đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo và hành vi gây hiểu lầm.

Hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram đã bị đình chỉ do vi phạm, với 65% trên Facebook và 93% trên Instagram được phát hiện và gỡ bỏ tự động.

Gần đây, Meta cũng đã gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm tới 8 cựu đối tác doanh nghiệp của Meta vì những đơn vị này đã cung cấp các dịch vụ mang tính lừa đảo, bao gồm dịch vụ khôi phục tài khoản và cho thuê quyền truy cập vào các tài khoản “đáng tin cậy” nhằm giúp khách hàng né tránh hệ thống kiểm duyệt của Meta.

Meta cho biết, sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý tiếp theo, bao gồm khởi kiện, nếu các bên liên quan không tuân thủ quy định.

Bên cạnh đó, để hạn chế hình thức lừa đảo này trong tương lai và đảm bảo nhất quán tiêu chuẩn của các nền tảng, Meta đang rà soát hệ sinh thái đối tác doanh nghiệp và tích cực nâng cấp quy trình đánh giá nhằm cải thiện việc phê duyệt các đơn vị đủ điều kiện để gia nhập mạng lưới đối tác này.

