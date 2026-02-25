Các nhà làm phim Hollywood đang lo ngại không sáng tạo hơn AI của Trung Quốc

(PLO)-Các bộ phim đầy kỹ xảo hấp dẫn của Hollywood giờ đây có thể dễ dàng bị che lấp bởi AI của Trung Quốc.

Trong tuần qua, thế giới mạng đã bị chấn động bởi hàng loạt đoạn video điện ảnh đầy phi lý.

Chẳng hạn, Tom Cruise và Brad Pitt đấu tay đôi trên một sân thượng đổ nát. Donald Trump biểu diễn kung-fu giữa rừng tre. Hay Kanye West khiêu vũ trong cung điện hoàng gia Trung Hoa và hát bằng tiếng Quan Thoại.

Điểm chung của những thước phim gây sốt này là chúng đều được tạo ra bởi Seedance 2.0, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất từ ByteDance.

Seedance 2.0 được đánh giá là mô hình AI tạo video tiên tiến nhất hiện nay, cho phép người dùng tạo ra những phân cảnh chân thực đến kinh ngạc chỉ trong vài phút thông qua các câu lệnh văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh. Tuy nhiên, sự ra đời của nó ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ phương Tây.

Hai ông lớn ngành giải trí là Paramount và Disney đã gửi thư yêu cầu ByteDance chấm dứt hoạt động, cáo buộc công ty này vi phạm sở hữu trí tuệ.

Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) và liên đoàn lao động SAG-AFTRA cũng lên tiếng chỉ trích ByteDance vì sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền của Mỹ để huấn luyện AI. Trước sức ép này, ByteDance tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt hơn.

Sự trỗi dậy của Seedance 2.0 diễn ra trong bối cảnh cuộc đua thống trị ngành công nghiệp AI giữa Trung Quốc và Mỹ đang nóng lên từng ngày. Tại Trung Quốc, Chính phủ đã đưa công nghệ tiên tiến thành trụ cột trong chiến lược phát triển quốc gia. Điển hình là trong chương trình chào đón Tết Nguyên đán vừa qua, các robot nhân hình mới nhất đã gây kinh ngạc khi trình diễn võ thuật và nhào lộn trên sóng truyền hình.

Giáo sư Ramesh Srinivasan, Đại học California (UCLA) nhận định đang có một làn sóng nhiệt huyết dân tộc xoay quanh việc ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua không gian phiên bản AI. Sự cạnh tranh này gợi nhớ đến cuộc đua vào không gian giữa Liên Xô và Mỹ trong thế kỷ 20.

Dù chưa được phát hành rộng rãi, Seedance 2.0 đã được ca ngợi là bước đột phá về khả năng kiểm soát chuyển động và tạo hình nhân vật với chi phí thấp. Nhà sản xuất Rhett Reese (loạt phim Deadpool) nhận định Hollywood sắp bị cách mạng hóa, hoặc có thể là bị hủy diệt.

