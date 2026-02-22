Thông tin mới nhất về ngày ra mắt iPhone 17e và MacBook mới

(PLO)- Apple đã phát đi thư mời cho một sự kiện đặc biệt diễn ra ngày 4-3 tại New York, London và Thượng Hải.

Dù hãng không tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng giới quan sát cho rằng tuần lễ đầu tháng 3 sẽ dày đặc các thông báo liên quan đến iPhone 17e, iPad và nhiều mẫu MacBook mới.

Theo thư mời, sự kiện chính sẽ rơi vào thứ Tư, ngày 4-3. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định Apple có thể công bố sản phẩm rải rác trong những ngày trước đó thay vì dồn tất cả vào một buổi ra mắt. Ông John Gruber của Daring Fireball cho rằng hãng có thể phát hành thông cáo báo chí mỗi ngày trong tuần, trước khi khép lại bằng sự kiện chính.

Mẫu iPhone 16e giá rẻ ra mắt vào năm ngoái. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu kịch bản này xảy ra, iPhone 17e nhiều khả năng được giới thiệu sớm nhất vào ngày 2-3, trùng thời điểm khai mạc Mobile World Congress tại Barcelona. Đây vốn là dịp Apple thường tận dụng để thu hút sự chú ý của thị trường. iPhone 17e được cho là sẽ thay thế iPhone 16e, giữ thiết kế quen thuộc nhưng có thể bổ sung MagSafe và chuyển sang Dynamic Island thay cho màn hình khoét lỗ.

Sang ngày 3-3, Apple có thể dành sân khấu cho iPad và iPad Air mới. Tin đồn gần đây nhắc đến một mẫu iPad 11 inch giá dễ tiếp cận hơn, cùng iPad Air nâng cấp chip, nhiều khả năng là M4. Điểm đáng chú ý là iPad tiêu chuẩn mới có thể hỗ trợ Apple Intelligence, điều mà phiên bản hiện tại chưa đáp ứng.

Tâm điểm của ngày 4-3 được cho là dòng MacBook. Apple được kỳ vọng giới thiệu một mẫu MacBook mới với màu sắc tươi sáng và mức giá thấp hơn, bên cạnh các phiên bản MacBook Pro dùng chip M5 Pro và M5 Max. Ngoài ra, MacBook Air nâng cấp cũng có thể xuất hiện.

Về thời điểm mở bán, dự đoán chung cho rằng phần lớn sản phẩm sẽ lên kệ vào ngày 13-3.

