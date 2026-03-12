Tin vui mới cho hơn 3 tỉ người dùng Facebook

(PLO)- Khi mạng xã hội trở thành kênh liên lạc chính của nhiều người, việc bị hack tài khoản Facebook hay bị lừa tiền không còn là chuyện hiếm.

Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, Meta (công ty mẹ của Facebook, Messenger, Instagram…) vừa giới thiệu loạt tính năng mới nhằm giúp người dùng nhận diện rủi ro sớm hơn ngay trong quá trình sử dụng.

Đối với Facebook, khi người dùng nhận hoặc gửi yêu cầu kết bạn từ tài khoản mới tạo, không có bạn chung hoặc đăng nhập từ quốc gia khác, hệ thống sẽ hiển thị thêm thông tin để người dùng cân nhắc trước khi chấp nhận. Mục tiêu là giúp hạn chế tình trạng tài khoản giả mạo tiếp cận người dùng thông qua việc kết bạn hàng loạt.

Facebook sẽ hiển thị cảnh báo nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Meta

Với WhatsApp, nền tảng này bổ sung cảnh báo liên quan đến tính năng liên kết thiết bị. Một số vụ lừa đảo gần đây lợi dụng việc yêu cầu người dùng quét mã QR để đăng nhập tài khoản trên thiết bị của kẻ gian. Khi phát hiện yêu cầu liên kết bất thường, WhatsApp sẽ thông báo rõ nguồn phát sinh yêu cầu và nhắc người dùng kiểm tra trước khi đồng ý, nhằm giảm nguy cơ bị chiếm quyền truy cập.

Trên Messenger, hệ thống có thể nhận diện các kịch bản quen thuộc như tin nhắn tuyển dụng thu nhập cao bất thường, lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận lớn hoặc yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp từ người lạ. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu rủi ro, Messenger sẽ hiển thị cảnh báo trực tiếp trong khung chat để người dùng cân nhắc trước khi tiếp tục trao đổi.

Ngoài các thay đổi trong ứng dụng, Meta cho biết đang tăng cường xác minh nhà quảng cáo, đặc biệt ở những lĩnh vực có nguy cơ cao. Công ty đặt mục tiêu nâng tỉ lệ doanh thu từ tài khoản quảng cáo đã xác minh lên 90% vào cuối năm.

Nhiều tính năng mới vừa được Meta triển khai nhằm giúp người dùng mạng xã hội hạn chế bị lừa. Ảnh: Meta

Theo số liệu Meta công bố, trong năm qua hãng đã gỡ hơn 159 triệu quảng cáo có dấu hiệu lừa đảo và xóa 10,9 triệu tài khoản Facebook, Instagram liên quan đến các trung tâm lừa đảo. Một chiến dịch phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan gần đây dẫn đến 21 vụ bắt giữ, đồng thời hơn 150.000 tài khoản liên quan đã bị vô hiệu hóa.

Có thể thấy các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và có tổ chức. Việc bổ sung cảnh báo trực tiếp trên nền tảng được kỳ vọng sẽ giúp người dùng nhận diện rủi ro sớm hơn, thay vì chỉ xử lý khi thiệt hại đã xảy ra.

