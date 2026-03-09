Tin công nghệ 9-3: Doanh nghiệp công nghệ nỗ lực bảo vệ người dùng giữa làn sóng lừa đảo

(PLO)- Tin công nghệ 9-3 sẽ có các nội dung như doanh nghiệp công nghệ nỗ lực bảo vệ người dùng giữa làn sóng lừa đảo, 15 sản phẩm Apple vừa bị ngừng sản xuất, lộ diện dòng máy tính để bàn V501 nhỏ gọn.

1. Doanh nghiệp công nghệ nỗ lực bảo vệ người dùng giữa làn sóng lừa đảo

Cùng với sự bùng nổ của thanh toán trực tuyến, các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng gia tăng và ngày càng khó nhận diện.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, giai đoạn 2022 đến 2025, ví điện tử MoMo đã tiếp nhận và phối hợp xử lý hàng ngàn yêu cầu từ cơ quan công an nhằm phục vụ điều tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm liên quan đến thanh toán điện tử.

Việc trao đổi thông tin được thực hiện thông qua hệ thống tiếp nhận, trả lời yêu cầu cung cấp dữ liệu bằng văn bản điện tử của Bộ Công an, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu cảnh báo về tài khoản thanh toán, ví điện tử có dấu hiệu rủi ro.

Trong quá trình phối hợp, doanh nghiệp triển khai các biện pháp kỹ thuật để rà soát, phát hiện và ngăn chặn những tài khoản có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Cục phó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết: “Thời gian qua, MoMo đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng dịch vụ ví điện tử, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng hệ thống kỹ thuật để rà soát, ngăn chặn hàng chục ngàn tài khoản ví điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Mới đây, MoMo cũng vừa nhận được giấy khen của A05 (Bộ Công an) cho tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tin công nghệ 9-3: Tra cứu các tình huống lừa đảo trên MoMo.

2. 15 sản phẩm Apple vừa bị ngừng sản xuất

Chỉ trong vài tuần, Apple đã giới thiệu gần 10 thiết bị mới, trải dài từ iPhone, iPad cho đến Mac. Song song đó, hãng cũng âm thầm ngừng sản xuất tới 15 sản phẩm cũ, một động thái quen thuộc mỗi khi thế hệ mới xuất hiện.

Danh sách bị ngừng sản xuất khá đa dạng. Có những thiết bị chỉ vừa ra mắt chưa đầy nửa năm, nhưng cũng có sản phẩm đã tồn tại từ năm 2019. Ở nhóm iPhone, mẫu iPhone 16e với chip A18 được thay bằng iPhone 17e. Dòng iPad Air dùng chip M3 nhường chỗ cho phiên bản M4 mới hơn.

Với máy tính xách tay, các mẫu MacBook Air M4 bản 13 inch và 15 inch được thay bằng thế hệ M5. Đáng chú ý nhất là phiên bản MacBook Pro 13 inch dùng chip M5 và bộ nhớ 512 GB. Đây vốn là cấu hình tiêu chuẩn mới ra mắt hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng nay đã bị rút khỏi danh mục, nhường vị trí cho bản khởi điểm 1 TB có giá cao hơn.

Ở phân khúc màn hình, Studio Display đời đầu ra mắt năm 2022 đã được thay bằng phiên bản nâng cấp. Lâu đời nhất trong danh sách là Pro Display XDR cùng chân đế chuyên nghiệp và bộ ngàm VESA, vốn xuất hiện từ năm 2019.

Việc ngừng sản xuất chủ yếu nhằm tinh gọn danh mục và hướng người mua đến thế hệ mới.

Lưu ý, ngừng sản xuất không đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ biến mất khỏi thị trường, thay vào đó, chúng vẫn sẽ được bán tại các đại lý hoặc hệ thống bán lẻ cho đến khi hết hàng. Tất nhiên, Apple cũng sẽ duy trì cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật theo vòng đời sản phẩm như thường lệ.

Tin công nghệ 9-3: 15 sản phẩm Apple vừa bị ngừng sản xuất.

3. Lộ diện dòng máy tính để bàn V501 nhỏ gọn

Asus V501 Series hướng đến nhóm người dùng gia đình, văn phòng nhỏ và hộ kinh doanh cần một hệ thống đồng bộ, dễ lắp đặt và vận hành ổn định. Sản phẩm gồm hai phiên bản thùng máy 15L và 8.6L, thiết kế gọn để đặt dưới bàn hoặc sát tường mà không chiếm nhiều diện tích.

V501 sử dụng vi xử lý Intel Core thế hệ mới, tùy chọn từ Core 3 đến Core 7. Ở cấu hình cao, máy trang bị Core 7 240H 10 nhân 16 luồng cùng RAM 16 GB, đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng, họp trực tuyến, xử lý bảng tính lớn hay phần mềm kế toán. Máy hỗ trợ hai khe RAM DDR5, có thể nâng cấp tối đa 64 GB, đi kèm hai khe SSD M.2 và một khay ổ cứng 3.5 inch, giúp mở rộng dung lượng khi cần mà không phải thay toàn bộ hệ thống.

Về kết nối, mặt trước có cổng USB Type A, Type C và jack âm thanh 3.5 mm để cắm nhanh thiết bị ngoại vi. Phía sau tích hợp HDMI, DisplayPort, LAN Gigabit, USB 2.0 và âm thanh 7.1 kênh. Máy hỗ trợ WiFi 6 và Bluetooth 5.4, phù hợp môi trường làm việc dùng mạng không dây.

Sản phẩm đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng Energy Star và EPEAT Silver. Một số cấu hình tích hợp TPM 2.0 và khe khóa Kensington để tăng cường bảo mật cùng mức giá 14,49 triệu đồng.

Tin công nghệ 9-3: Dòng máy tính để bàn V501 nhỏ gọn.

