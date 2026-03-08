Tin công nghệ 8-3: Tin vui mới dành cho người dùng điện thoại

(PLO)- Tin công nghệ 8-3 sẽ có các nội dung như tin vui mới dành cho người dùng điện thoại, Find X9 Ultra sẽ ra mắt toàn cầu trong năm 2026, màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra gây tranh cãi.

1. Tin vui mới dành cho người dùng điện thoại

Mới đây, tại sự kiện Mobile World Congress 2026 (MWC), Viettel Telecom đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với IPification để triển khai chuẩn xác thực di động thế hệ mới.

Theo đó, hai bên sẽ phát triển cơ chế xác thực dựa trên tín hiệu mạng và định danh SIM. Thay vì nhập mật khẩu hay chờ mã OTP qua SMS, người dùng có thể đăng nhập hoặc xác nhận giao dịch trực tiếp thông qua kết nối mạng di động. Cách làm này giúp rút ngắn thao tác và giảm rủi ro bị đánh cắp OTP.

Hệ thống cũng được thiết kế để phát hiện các hành vi gian lận như đổi SIM chiếm quyền tài khoản, giả mạo danh tính hoặc truy cập trái phép. Việc phân tích trạng thái SIM và tín hiệu mạng theo thời gian thực cho phép nhận diện bất thường sớm hơn so với phương thức xác thực truyền thống.

Hiện Viettel Telecom và IPification đang xây dựng giải pháp trên nền tảng 4G và 5G. Theo kế hoạch, trong quý II năm 2026, Viettel sẽ hoàn thiện xác thực qua WiFi theo tiêu chuẩn TS.43 của GSMA (Hiệp hội di động toàn cầu), cho phép xác thực thuê bao ngay cả khi truy cập bằng mạng WiFi nhưng vẫn dựa trên hạ tầng SIM. Sau đó, giải pháp sẽ được tích hợp dần cho các đối tác ngân hàng và Fintech.

GSMA cho biết các phương thức như nhận OTP qua SMS đang bộc lộ rủi ro khi tình trạng gian lận SIM, và đánh cắp mã ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, xác thực dựa trên hạ tầng mạng di động được xem là hướng đi mới nhằm tăng cường bảo mật cho các dịch vụ tài chính và giao dịch trực tuyến.

Tin công nghệ 8-3: Xác thực không cần mật khẩu trở thành xu hướng mới. Ảnh: Viettel

Apple vừa tung ra một chiêu trò có thể khiến bạn càng muốn sở hữu iPhone (PLO)- Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy xu hướng sử dụng chatbot đang ngày càng phổ biến, và điều này có thể mở ra cơ hội lớn cho Apple nếu hãng thực sự biến Siri thành một trợ lý dạng chatbot trong tương lai.

2. Find X9 Ultra sẽ ra mắt toàn cầu trong năm 2026

Tại sự kiện MWC 2026 diễn ra ở Barcelona, OPPO đã chính thức xác nhận mẫu flagship mới nhất của hãng, Find X9 Ultra, sẽ được mở bán trên phạm vi toàn cầu trong năm nay. Đây là lần đầu tiên dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng được bán bên ngoài thị trường Trung Quốc.

Find X9 Ultra được tích hợp các nâng cấp về quang học và thuật toán xử lý hình ảnh, hướng đến việc nâng chất lượng chụp ảnh trên điện thoại lên một chuẩn mới. Hệ thống camera tiếp tục được đồng phát triển cùng Hasselblad, nối dài mối hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực hình ảnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Elvis Zhou, CEO OPPO châu Âu, cho biết định vị “Ultra” cần được thể hiện bằng những nâng cấp công nghệ thực chất, thay vì chỉ là tên gọi. Theo ông, Find X9 Ultra sẽ là bước tiến tiếp theo trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone của hãng.

Trước đó, công ty đã ra mắt Find X9 và Find X9 Pro trong năm 2025. Việc bổ sung phiên bản Ultra sẽ giúp hoàn thiện dải sản phẩm Find X9 Series, đồng thời cho thấy tham vọng mở rộng vị thế ở phân khúc cao cấp trên thị trường quốc tế.

Tin công nghệ 8-3: Find X9 Ultra sẽ ra mắt toàn cầu trong năm 2026.

3. Màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra gây tranh cãi

Samsung Galaxy S26 Ultra là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị màn hình bảo mật tích hợp ngay trong tấm nền hiển thị.

Không phải miếng dán chống nhìn trộm hay tính năng phần mềm đơn giản, Samsung thiết kế màn hình với hai loại điểm ảnh khác nhau. Khi bật chế độ riêng tư, hệ thống sẽ chỉ kích hoạt các điểm ảnh tập trung ánh sáng thẳng về phía trước, khiến người đứng lệch góc khó nhìn thấy nội dung.

Người dùng có thể tùy chỉnh linh hoạt, như chỉ bật chế độ bảo mật khi mở ứng dụng ngân hàng, nhập mã PIN hoặc chỉ che phần thông báo thay vì toàn bộ màn hình. Về ý tưởng, đây là bước đi mới trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên smartphone.

Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu cho thấy công nghệ này chưa thật sự hoàn hảo. Một số người dùng cho biết màn hình khiến họ mỏi mắt sau thời gian ngắn sử dụng, ngay cả khi chưa bật chế độ bảo mật.

Ngoài ra, khi kích hoạt mức riêng tư cao nhất, độ sắc nét và độ tương phản giảm rõ rệt, màu sắc nhạt hơn, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem nội dung.

Một điểm khác gây chú ý là lớp phủ chống chói trên S26 Ultra được cho là kém hiệu quả hơn thế hệ trước. Dù chưa thể khẳng định nguyên nhân, nhiều ý kiến cho rằng màn hình mới có thể là yếu tố liên quan.

Dù còn nhiều tranh cãi nhưng màn hình bảo mật trên S26 Ultra cho thấy Samsung đang thử nghiệm hướng đi mới thay vì chỉ nâng cấp nhỏ qua từng năm.

Tin công nghệ 8-3: Màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra gây tranh cãi. Ảnh: TIỂU MINH

8 triệu đồng nên mua smartphone nào? (PLO)- Thị trường smartphone tầm trung đang chứng kiến cuộc đua về pin và độ bền, đặc biệt ở phân khúc máy khoảng 8 triệu đồng.

Cảnh báo mới cho hàng triệu người dùng iPhone (PLO)- Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện một bộ công cụ khai thác mới có tên là Coruna, được thiết kế để tấn công các mẫu iPhone chạy iOS từ phiên bản 13 đến 17.2.1.