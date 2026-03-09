Bill Gates có 11 hầm trú ẩn ngày tận thế, thực hư ra sao?

(PLO)- Một đoạn video xuất hiện đầu tháng 3-2026 trên mạng xã hội X đã thu hút hàng triệu lượt xem, khi Ron Hubbard tuyên bố Bill Gates sở hữu tới 11 hầm trú ẩn ngày tận thế.

Hubbard hiện là Giám đốc điều hành của Atlas Survival Shelters, doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ chuyên thiết kế và thi công hầm trú ẩn bằng thép đặt dưới lòng đất.

Trong video, Hubbard không chỉ nhắc đến Bill Gates mà còn đề cập Mark Zuckerberg, gia đình Kardashian và anh em Andrew cùng Tristan Tate… là những khách hàng đang xây dựng hoặc sở hữu công trình trú ẩn ngầm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng độc lập xác nhận các cá nhân này thực sự là khách hàng của Atlas Survival Shelters hay sở hữu số lượng hầm trú ẩn như tuyên bố.

Sự quan tâm đến hầm trú ẩn gia tăng rõ rệt sau đại dịch COVID 19 và trong bối cảnh thế giới xuất hiện nhiều căng thẳng địa chính trị.

Video Ron Hubbard chia sẻ trên X về hầm trú ẩn ngày tận thế và những khách hàng được cho là của công ty.

Một số doanh nghiệp như Rising S Company hay Vivos chuyên cải tạo hầm chứa tên lửa thành khu phức hợp dưới lòng đất, tích hợp hồ bơi, rạp chiếu phim và hệ thống ánh sáng mô phỏng tự nhiên. Các công trình không chỉ nhằm trú ẩn ngắn hạn mà được thiết kế cho việc lưu trú dài ngày, với hệ thống lọc không khí, kho dự trữ thực phẩm và nguồn điện độc lập.

Theo một số nhà xây dựng, năm 2025 doanh số hầm trú ẩn ở phân khúc cao cấp tăng vọt, có nơi ghi nhận mức tăng tới 700% đơn đặt hàng từ những người nổi tiếng và CEO. New Zealand và Hawaii được cho là những địa điểm phổ biến nhờ vị trí biệt lập và khả năng tự cung tự cấp.

Nhiều tỉ phú được cho là đang sở hữu hầm trú ẩn cho ngày tận thế. Ảnh: Pixabay

Video của Hubbard cũng đề cập chi phí xây dựng không hề thấp. Ông nói hệ thống 6 hầm của anh em Tate có giá khoảng 2,9 triệu bảng Anh, mỗi hầm có diện tích lớn hơn một căn hộ tại New York. Một khu phức hợp được cho là của Mark Zuckerberg tại Hawaii được ước tính trị giá hơn 200 triệu bảng Anh, bao gồm khu trú ẩn khoảng 465 mét vuông với nguồn năng lượng và thực phẩm độc lập.

Tuy nhiên, video đăng tải trên X chỉ xác nhận Ron Hubbard là CEO của Atlas Survival Shelters, còn thông tin về danh sách khách hàng nổi tiếng chưa được xác thực.

Tính đến ngày 9-3-2026, các cuộc thảo luận về hầm trú ẩn ngày tận thế của Bill Gates vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội. Trong khi một số người cho rằng đó là sự hoang tưởng, những người khác lại xem đó là sự thận trọng trong bối cảnh hiện nay.

