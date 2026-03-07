Apple vừa tung ra một chiêu trò có thể khiến bạn càng muốn sở hữu iPhone

(PLO)- Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy xu hướng sử dụng chatbot đang ngày càng phổ biến, và điều này có thể mở ra cơ hội lớn cho Apple nếu hãng thực sự biến Siri thành một trợ lý dạng chatbot trong tương lai.

Thời gian qua, Apple vấp phải không ít chỉ trích khi các tính năng trong bộ Apple Intelligence ra mắt chậm hơn kỳ vọng. Trước đó, hãng từng hứa hẹn một phiên bản Siri thông minh và cá nhân hóa hơn khi giới thiệu iPhone 16, nhưng đến nay người dùng vẫn chưa được trải nghiệm đầy đủ những thay đổi này.

Trong lúc đó, Apple được cho là đang cân nhắc hướng đi mới cho Siri, biến trợ lý ảo này thành chatbot để cạnh tranh với các dịch vụ AI đang phổ biến như ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google hay Claude từ Anthropic.

Apple có thể sẽ gặt hái thành công với bản cập nhật Siri được đồn đoán. Ảnh: Apple

Kết quả khảo sát do PhoneArena thực hiện với hơn 800 độc giả cho thấy chatbot đã trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống. Hơn 47% người tham gia cho biết họ sử dụng chatbot thường xuyên, thậm chí gần như mỗi ngày. Khoảng 20% dùng chatbot cho công việc, trong khi gần 14% xem đây là công cụ giải trí. Chỉ khoảng 10% nói rằng họ chưa từng sử dụng vì không tin tưởng vào AI.

Những con số này cho thấy chatbot đang trở thành cách tương tác mới. Trong khi đó, các tính năng hiện có của Apple Intelligence chủ yếu là cải tiến từ những công cụ đã tồn tại trước đó như chỉnh sửa văn bản, dọn dẹp ảnh hay dịch thuật.

Nếu Apple tích hợp sâu một chatbot vào hệ điều hành, cho phép nó truy cập email, tin nhắn hay các thiết lập trên thiết bị, cách người dùng tương tác với iPhone có thể thay đổi đáng kể. Thay vì phải tìm từng mục trong cài đặt hoặc ứng dụng, người dùng chỉ cần trò chuyện với trợ lý AI để thực hiện các thao tác.

Theo nhiều chuyên gia, nếu Apple làm tốt trải nghiệm này, một Siri kiểu chatbot hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn lớn cho các thế hệ iPhone trong tương lai.

