2 cách tra cứu mã định danh bất động sản mới nhất năm 2026

(PLO)- Từ ngày 1-3-2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ được gắn một mã định danh điện tử riêng, áp dụng cho nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư và các sản phẩm hình thành trong dự án.

Quy định này được nêu tại Nghị định 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo nghị định, hệ thống dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được xây dựng và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước. Bộ Xây dựng là cơ quan tổ chức xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống ở cấp trung ương, trong khi UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu thập, cập nhật và sử dụng dữ liệu tại địa phương.

Mã định danh điện tử bất động sản là gì?

Mã định danh điện tử bất động sản là một chuỗi ký tự gồm cả chữ và số, có độ dài tối đa 40 ký tự. Mỗi căn nhà, mỗi căn hộ hoặc từng bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp một mã riêng.

Việc gắn mã định danh cho từng sản phẩm nhằm phục vụ công tác quản lý, theo dõi giao dịch, đồng thời góp phần hạn chế rủi ro pháp lý liên quan đến tình trạng pháp lý và thông tin sở hữu.

Về cấu trúc, mã định danh bất động sản được hình thành từ nhiều thành phần, bao gồm thông tin thửa đất, dữ liệu về dự án hoặc công trình, định danh địa điểm nếu có và loại hình sản phẩm bất động sản. Cách xây dựng này giúp mỗi bất động sản có một dấu hiệu nhận biết riêng, tránh trùng lặp và thuận lợi cho việc tra cứu trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Không chỉ áp dụng cho nhà và căn hộ, nghị định còn quy định việc cấp mã định danh cho các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cũng như các cá nhân thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Người dân có thể gửi yêu cầu tra cứu mã định danh bất động sản trực tiếp hoặc trực tuyến tùy nhu cầu. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tra cứu mã định danh bất động sản mới nhất năm 2026

Về việc khai thác và tra cứu thông tin, Điều 33 Nghị định 357/2025/NĐ-CP nêu rõ tổ chức, cá nhân muốn tiếp cận dữ liệu cần gửi đề nghị cấp quyền khai thác thông tin.

Người dùng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng, nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Nộp trực tiếp

Đầu tiên, bạn hãy tải về mẫu đơn này, Phiếu đề nghị cấp quyền khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.docx điền đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó in ra và đến bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng để nộp hồ sơ.

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin về bất động sản. Ảnh: MINH HOÀNG

Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, người dân có thể gửi yêu cầu tra cứu mã định danh điện tử bất động sản thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại đây https://dichvucong.gov.vn/.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải, chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy gõ từ khóa “bất động sản” vào khung tìm kiếm (không bao gồm ngoặc kép).

- Bước 4: Tìm thủ tục Đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Bộ Xây dựng - Nộp trực tuyến.

Chọn thủ tục tra cứu thông tin tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 5: Trong trang mới, người dùng chỉ cần chọn tỉnh/thành và cơ quan giải quyết tương ứng, sau đó điền đầy đủ các thông tin cá nhân, dữ liệu cần tra cứu… lựa chọn hình thức nhận kết quả (bản giấy, gửi EMS theo địa chỉ, nhận tại nơi cung cấp, tài khoản truy cập, USB hoặc email), và nộp lệ phí theo quy định (nếu có).

Điền thông tin hồ sơ và chọn dữ liệu cần tra cứu. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi tiếp nhận, cơ quan quản lý sẽ xem xét và cấp quyền truy cập thông tin bằng hình thức mà người dùng lựa chọn.

Thời gian xem xét yêu cầu không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo rõ lý do.

Nhìn chung, việc triển khai mã định danh điện tử cho từng bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp chuẩn hóa dữ liệu, tăng tính minh bạch của thị trường và hỗ trợ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản trong thời gian tới.

