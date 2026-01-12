Cách kiểm tra bạn có bị nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh hay không?

(PLO)- Việc nợ thuế, dù với số tiền không lớn, vẫn có thể dẫn đến tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Theo quy định, cơ quan thuế có quyền đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong một số trường hợp, việc chậm trễ không xuất phát từ cố tình trốn tránh mà do người nộp thuế thay đổi nơi cư trú, không cập nhật thông tin hoặc không nắm được các khoản phát sinh liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế kinh doanh hay các khoản phạt chậm nộp.

Do đó, để tránh rủi ro, người dân nên chủ động kiểm tra tình trạng của mình trước khi làm thủ tục ra nước ngoài.

Để tránh mất thời gian, người dân nên chủ động tra cứu thông tin thuế thường xuyên. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách kiểm tra bản thân có bị nợ thuế hay không

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax Mobile thay vì phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

Đăng nhập eTax Mobile bằng ứng dụng VNeID hoặc tạo tài khoản mới. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản VNeID để tiết kiệm thời gian.

Tại giao diện chính, bạn hãy bấm vào mục Nộp thuế, chọn năm rồi nhấn Tra cứu. Nếu kết quả hiển thị “Không tìm thấy dữ liệu” nghĩa là bạn không nợ tiền thuế. Ngược lại, trong trường hợp hệ thống hiển thị số tiền còn nợ, bạn cần phải nhanh chóng thanh toán theo quy định.

Cách kiểm tra bạn có đang bị nợ thuế hay tạm hoãn xuất cảnh hay không. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, để kiểm tra bạn có đang bị tạm hoãn xuất cảnh hay không, người dân có thể vào mục “Tra cứu thông báo”.

Các chuyên gia cho rằng, việc chủ động kiểm tra thông tin trước khi xuất cảnh là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh dữ liệu giữa các cơ quan được kết nối ngày càng chặt chẽ. Một khoản nợ thuế nhỏ, nếu không được chú ý, vẫn có thể dẫn đến những phiền toái lớn, ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân và công việc.

Tra cứu trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế Ngoài cách tra cứu thông qua ứng dụng eTax Mobile, bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ https://gdt.gov.vn/, bấm vào mục Dịch vụ công - Công khai cưỡng chế nợ thuế. Sau đó, người dùng chỉ cần nhập mã số thuế (số căn cước) và các thông tin cần thiết rồi nhấn Tìm kiếm. Cách tra cứu bạn có đang bị nợ thuế hay không. Ảnh: MINH HOÀNG

