Làm ngay điều này khi thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID bị sai

Minh Hoàng
(PLO)- Nếu phát hiện thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID bị sai, bạn đọc có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa chỉ với vài thao tác đơn giản.

Ứng dụng VNeID là gì?

ng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách chỉnh sửa thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play.

- Bước 2: Mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (số CCCD và mật khẩu). Lưu ý, để có thể sử dụng đầy đủ chức năng, người dùng cần làm VNeID định danh mức 2, nếu chưa thực hiện, có thể ghé cơ quan công an bất kì để được hỗ trợ (không cần về nơi đăng ký thường trú).

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy tìm đến mục Cài đặt - Phản ánh khó khăn, vướng mắc - Tạo phản ánh. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn loại phản ánh là Sai dữ liệu, kiến nghị về thông tin cư trú, nhập nội dung phản ánh… rồi nhấn Tiếp tục. Lưu ý, các mục có dấu * không được bỏ trống.

Cách gửi phản ánh khi thông tin cư trú bị sai trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG
Cách gửi phản ánh khi thông tin cư trú bị sai trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách cung cấp thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID

Theo Nghị định 282/2025/NĐ‑CP (liên quan lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội), có hiệu lực từ ngày 15-12-2025, nếu không cung cấp được thông tin cư trú khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Để cung cấp thông tin cư trú, bạn hãy đăng nhập vào ứng dụng VNeID, sau đó chuyển sang mục Ví giấy tờ - Thông tin cư trú, nhập passcode (hoặc vân tay) để xác thực lại.

Cách mở thông tin cư trú khi được yêu cầu trên VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG
Cách mở thông tin cư trú khi được yêu cầu trên VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG
Minh Hoàng

