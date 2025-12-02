2 nhóm người cần cập nhật thông tin thuê bao ngay lập tức để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Việc kiểm tra thông tin thuê bao có thể giúp người dùng tránh được nguy cơ bị khóa SIM, và gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ quan trọng.

Thời gian gần đây, các nhà mạng liên tục nhắc nhở người dùng kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao theo Nghị định 163/2024/NĐ-CP và Luật Căn cước 26/2023/QH15.

Việc này sẽ giúp người dùng dễ dàng chứng minh quyền sở hữu số điện thoại trong các trường hợp xảy ra tranh chấp, hoặc khi cần hỗ trợ khôi phục SIM bị mất, hỏng hay bị khóa…

Những ai cần cập nhật thông tin thuê bao?

Theo đó, có hai nhóm khách hàng cần ưu tiên cập nhật thông tin thuê bao ngay lập tức:

- Nhóm khách hàng có thông tin thuê bao sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND), cần cập nhật thông tin theo số Căn cước công dân (CCCD) để đảm bảo tính pháp lý.

- Nhóm khách hàng có thông tin giấy tờ bị sai lệch.

Người dùng nên kiểm tra thông tin thuê bao thường xuyên để tránh mất quyền lợi. Ảnh: MINH HOÀNG

Thông báo quan trọng dành cho người dùng iPhone (PLO)- Theo các chuyên gia bảo mật, một cài đặt mặc định trên iOS 26 có thể khiến người dùng iPhone 15, iPhone 16 và iPhone 17 dễ bị tấn công.

Cách kiểm tra thông tin thuê bao

Người dùng có thể tự kiểm tra thông tin thuê bao ngay tại nhà bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB <CCCD> và gửi đến 1414. Ví dụ, TTTB 0790900xxxxx gửi 1414.

Tra cứu và cập nhật thông tin thuê bao di động. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu hệ thống trả về thông tin chưa chính xác, đơn cử như sai tên người đăng ký hoặc xuất hiện số điện thoại lạ không phải do bạn sử dụng, người dùng nên cập nhật lại ngay lập tức thông qua các ứng dụng của nhà mạng (My Viettel, My MobiFone, My VNPT…), tìm kiếm mục chuẩn hóa thông tin và thực hiện eKYC bằng cách chụp ảnh CCCD, ảnh chân dung rồi xác nhận.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp các cửa hàng của nhà mạng để được hỗ trợ, điều chỉnh thông tin, xóa các số điện thoại lạ.

Thông tin thuê bao chính xác sẽ giúp người dùng chứng minh quyền sở hữu số điện thoại khi xảy ra sự cố như mất SIM hoặc tranh chấp. Số điện thoại hiện gắn với nhiều dịch vụ quan trọng, do đó, nếu thông tin không khớp, quá trình lấy lại tài khoản ngân hàng, ví điện tử, email hay mạng xã hội sẽ gặp khó khăn vì hệ thống không thể xác minh danh tính.

Ngoài ra, theo quy định về quản lý thuê bao di động, những số có thông tin không hợp lệ hoặc không trùng dữ liệu dân cư có thể bị hạn chế dịch vụ.

FBI cảnh báo chiêu lừa có thể rút sạch tài khoản ngân hàng chỉ bằng một tin nhắn (PLO)- Một tin nhắn tưởng chừng vô hại có thể là điểm khởi đầu cho chuỗi tấn công khiến toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn “bốc hơi”.