Cách xuất trình giấy tờ xe trên ứng dụng VNeTraffic mới nhất

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể xuất trình giấy tờ xe trên ứng dụng VNeTraffic khi cơ quan chức năng kiểm tra, không cần phải mang theo giấy tờ bản cứng.

Ứng dụng VNeTraffic là gì?

VNeTraffic là ứng dụng do Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp phát triển, giúp người dân tra cứu phạt nguội, nhận thông báo vi phạm và gửi phản ánh về tình hình giao thông (tai nạn, ùn tắc) chỉ với vài thao tác đơn giản.

Cách xuất trình GPLX trên ứng dụng VNeTraffic

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng VNeTraffic cho điện thoại thông qua Google Play hoặc App Store, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt ứng dụng thông qua các trang web của bên thứ ba hoặc file APK.

Cài đặt ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Đăng ký, sử dụng camera để quét mã QR trên căn cước công dân, xác nhận thông tin và thiết lập mật khẩu tương ứng. Để tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể đăng nhập nhanh thông qua ứng dụng VNeID.

- Bước 3: Để xuất trình giấy tờ xe khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Chi tiết giấy tờ. Tại đây sẽ có các loại giấy tờ như Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT, Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc…

Cách xuất trình giấy tờ xe trên ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, nếu thông tin giấy tờ chưa được đồng bộ, người dùng chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình để tích hợp giấy tờ.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ người dùng tra cứu phạt nguội, gửi phản ánh các hành vi vi phạm giao thông chỉ với vài thao tác đơn giản. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết https://plo.vn/ky-nguyen-so/cach-kiem-tra-xe-cua-ban-co-bi-phat-nguoi-bang-camera-ai-khong-post880359.html .

