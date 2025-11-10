Ứng dụng VNeID 2.2.4 vừa có 6 tính năng mới, người dùng nên biết để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.4, bổ sung một số tính năng liên quan đến cư trú, thẻ căn cước, tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Ứng dụng VNeID 2.2.4 vừa được bổ sung 6 tính năng mới. Ảnh: MINH HOÀNG

Các tính năng mới trên ứng dụng VNeID 2.2.4

Để có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng mới, bạn đọc có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Trước đó không lâu, công an một số tỉnh thành đã lên tiếng cảnh báo chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Do đó, người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK hoặc liên kết lạ.

Ứng dụng VNeID 2.2.4 được cung cấp miễn phí trên Google Play và App Store. Ảnh: MINH HOÀNG

Ứng dụng VNeID 2.2.4 được tích hợp các tính năng mới, bao gồm:

Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc

Cập nhật tích hợp thông tin hộ chiếu

Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước

Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước

Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sửa lỗi.

Bổ sung loạt tính năng liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú, và cấp, quản lý căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

Hiện tại, người dùng các mẫu smartphone xách tay, đã root hoặc mở khóa boatloader đã có thể sử dụng VNeID hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong tương lai, người dùng nên khóa boatloader và unroot.

Trong các bài viết tiếp theo trên chuyên mục Tuyệt chiêu, Kỷ Nguyên Số sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng và khai thác một số tiện ích mới trên ứng dụng VNeID 2.2.4.

