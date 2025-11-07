(PLO)- Theo một số nguồn tin, bản cập nhật iOS 26.2 sẽ được tích hợp thêm tính năng cảnh báo khẩn cấp thông minh, cho phép iPhone gửi hoặc nhận tín hiệu cứu trợ ngay cả khi thiết bị không có sóng di động.

Theo đó, trong phiên bản iOS 26.2 beta, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra tùy chọn “Cảnh báo an toàn nâng cao” (Enhanced Safety Alerts) trong phần Cài đặt - Thông báo. Người dùng có thể chủ động bật hoặc tắt chia sẻ vị trí, giúp hệ thống gửi cảnh báo nhanh và chính xác hơn khi xảy ra sự cố.

Đây được xem là bước đi mở rộng mạng lưới Find My của Apple, vốn cho phép các thiết bị Apple giao tiếp âm thầm với nhau mà không cần kết nối mạng truyền thống.

Tính năng mới cho phép iPhone gửi tín hiệu cứu trợ ngay cả khi mất sóng. Ảnh: macobserver

Cách cảnh báo an toàn nâng cao hoạt động trên iPhone

Điểm đặc biệt là những cảnh báo này không phụ thuộc vào nhà mạng, mà truyền qua các thiết bị Apple gần đó. Khi một iPhone gặp tình huống khẩn cấp, nó có thể gửi tín hiệu ẩn danh đến các iPhone khác xung quanh, từ đó lan truyền thông tin tới hệ thống trung tâm của Apple.

Cơ chế này tương tự cách hoạt động của AirTag, tận dụng hàng tỉ thiết bị Apple toàn cầu để tạo thành một mạng cứu hộ ẩn danh.

Apple cho biết dữ liệu định vị sẽ được mã hóa hoàn toàn và không tiết lộ danh tính người gửi. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận người dùng có thể chia sẻ vị trí gần đúng để cải thiện tính kịp thời và độ tin cậy của cảnh báo.

Dữ liệu vị trí luôn là một trong những thông tin nhạy cảm nhất trên điện thoại. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từng nhiều lần cảnh báo rằng việc chia sẻ định vị có thể bị khai thác nếu không được kiểm soát đúng cách.

Do đó, Apple đã thiết kế hệ thống này dựa trên nguyên tắc ẩn danh và tự nguyện. Người dùng có toàn quyền quyết định bật cảnh báo nâng cao hay không, cũng như giới hạn phạm vi vị trí được chia sẻ.

Có thể thấy, tính năng này không chỉ hữu ích trong thiên tai hay tai nạn, mà còn mở đường cho các ứng dụng cứu hộ tự động trong tương lai.

Khi mạng di động bị gián đoạn, iPhone vẫn có thể gửi tín hiệu cầu cứu qua mạng lưới các thiết bị Apple xung quanh, một hướng đi cho thấy Apple đang tận dụng tối đa hạ tầng riêng để tăng tính an toàn cho người dùng.

Dự kiến, bản cập nhật iOS 26.2 sẽ chính thức được phát hành rộng rãi trước cuối năm nay.

