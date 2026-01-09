Samsung nói gì về vấn đề phồng pin trên Galaxy Ring?

(PLO)- Samsung vừa công bố kết quả điều tra vấn đề phồng pin trên nhẫn thông minh Galaxy Ring, và khẳng định đây chỉ là sự cố hiếm gặp, không ảnh hưởng đến toàn bộ sản phẩm.

Thông tin này được hãng đưa ra sau hơn 3 tháng xem xét kỹ lưỡng báo cáo của người dùng.

Nhẫn thông minh Galaxy Ring. Ảnh: TIỂU MINH

800 triệu người dùng Samsung sắp đón tin vui mới (PLO)- Gemini của Google đang được Samsung triển khai ở quy mô chưa từng có, với kế hoạch xuất hiện trên hàng trăm triệu thiết bị di động trong năm nay.

Theo đó, vụ việc bắt đầu khi có một người dùng Galaxy Ring bị phồng pin trong quá trình sử dụng, dẫn tới việc chiếc nhẫn bị kẹt trên ngón tay. Sự cố này đã buộc nạn nhân phải nhờ tới sự hỗ trợ y tế để tháo thiết bị.

Một số báo cáo khác trước đó còn ghi nhận tình trạng tụt pin nhanh trên Galaxy Ring, nhưng không phải là tình huống phổ biến.

Theo gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, nguyên nhân gây phồng pin trong trường hợp này là do nứt trong cấu trúc khuôn bên trong thiết bị, chứ không phải do lỗi thiết kế pin hay vấn đề phổ biến của sản phẩm. Hãng đã đưa ra kết luận sau khi đã kiểm tra nội bộ và xác nhận thông qua một cơ quan phân tích độc lập, không có rủi ro liên quan đến pin trên các thiết bị khác trên thị trường.

Samsung cũng khuyến nghị người dùng kiểm tra qua trang hỗ trợ chính thức nếu gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường về pin hay hiệu năng thiết bị, đồng thời liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, hãng cũng đã phát hành bản cập nhật phần mềm nhằm cải thiện thời lượng pin và tình trạng tụt pin nhanh ở một số thiết bị. Người dùng có thể cập nhật firmware qua ứng dụng quản lý hoặc menu cài đặt để giảm nguy cơ gặp các vấn đề liên quan.

Người dùng Galaxy Ring nên cập nhật phần mềm để cải thiện thời lượng pin. Ảnh: TIỂU MINH

6 cài đặt bạn nên tắt ngay lập tức khi sử dụng điện thoại Android (PLO)- Chỉ cần vài thao tác đơn giản, điện thoại Android có thể hoạt động mượt mà, phản hồi nhanh và bảo mật hơn đáng kể.