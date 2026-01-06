Người dùng ứng dụng VNeID nên làm điều này trong năm 2026 để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Việc thêm người phụ thuộc trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ để cơ quan thuế áp dụng giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Việc thêm người phụ thuộc trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ để cơ quan thuế áp dụng giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 qua ứng dụng VNeID (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân thuộc diện chính sách có thể nhận 400.000 đồng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thông qua ứng dụng VNeID, thay vì chờ chi trả thủ công như trước.

Người phụ thuộc bao gồm những ai?

Theo Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc sẽ bao gồm:

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

+ Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). Ví dụ, con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.

+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Cách thêm người phụ thuộc trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Lưu ý, để sử dụng được đầy đủ tính năng, bạn phải sử dụng tài khoản VNeID mức 2, nếu chưa thực hiện, người dùng có thể đến cơ quan công an ở bất kì đâu để được hỗ trợ (không phụ thuộc vào nơi thường trú).

Cập nhật VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Tích hợp thông tin - Tạo mới yêu cầu - Người phụ thuộc.

Tích hợp người phụ thuộc vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như số định danh cá nhân, họ tên, nơi thường trú và các dữ liệu bắt buộc khác theo yêu cầu. Đánh dấu vào ô “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và nhấn “Gửi yêu cầu”.

- Bước 5: Sau khi gửi thành công, người dùng có thể kiểm tra trạng thái xác thực trên ứng dụng. Khi hệ thống cập nhật và phê duyệt, người phụ thuộc sẽ được ghi nhận trong hồ sơ VNeID.

Gửi yêu cầu và chờ hệ thống xác nhận. Ảnh: MINH HOÀNG

Lợi ích khi khai báo người phụ thuộc Thông tin người phụ thuộc được tích hợp vào VNeID là cơ sở để cơ quan thuế tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Điều này giúp giảm số thuế phải nộp trong năm tính thuế theo quy định hiện hành từ năm 2026.

Người dân cần làm điều này ngay trên ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi BHYT (PLO)- Bảo hiểm xã hội vừa phát đi thông báo liên quan đến thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, yêu cầu người dân kiểm tra và cập nhật để tránh ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh.