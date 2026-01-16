Cách xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt

(PLO)- Dưới đây là 7 trường hợp người dân phải xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, nếu không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Nhiều thủ tục hành chính có thể thực hiện tại nhà ngay trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm giấy xác nhận thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID ngay tại nhà (PLO)- Thay vì phải đến công an phường, xã để xin giấy xác nhận thông tin cư trú như trước đây, người dân hiện có thể thực hiện thủ tục này trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Những trường hợp phải xóa đăng ký thường trú?

Theo Điều 24 Luật Cư trú năm 2020, có 7 trường hợp phải xóa đăng ký theo quy định, cụ thể:

Đã đăng ký thường trú tại nơi ở mới

Ra nước ngoài để định cư

Đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết

Chỗ ở thường trú không còn tồn tại hoặc không còn đủ điều kiện để ở

Vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú

Không còn quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với chỗ ở đã đăng ký

Đăng ký thường trú không đúng quy định pháp luật.

Không xóa đăng ký thường trú bị phạt bao nhiêu? Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng c) Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Cách xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID mới nhất

Để xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID, bạn cần phải có tài khoản định danh điện tử mức 2, nếu chưa thực hiện, người dùng có thể đến công an phường ở bất cứ đâu để được hỗ trợ (không cần về nơi thường trú).

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

- Bước 2: Đăng nhập bằng số căn cước và mật khẩu tương ứng.

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy tìm đến mục Thủ tục hành chính - Xóa đăng ký thường trú. Lưu ý, trong trường hợp người cần xóa đăng ký thường trú qua đời, bạn cần chọn thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú.

Chọn thủ tục xóa đăng ký thường trú tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

Tùy từng trường hợp cụ thể, hệ thống có thể yêu cầu đính kèm giấy tờ chứng minh, chẳng hạn như quyết định ra nước ngoài định cư, giấy tờ về nhà ở hoặc văn bản liên quan đến việc chấm dứt quyền sử dụng chỗ ở hợp pháp.

Kê khai đầy đủ thông tin và sử dụng mã hồ sơ để tra cứu tiến độ xử lý thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, hoặc phần thông báo trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi gửi hồ sơ, người dân có thể theo dõi trạng thái xử lý trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo để người dân bổ sung. Khi thủ tục được giải quyết xong, kết quả sẽ được cập nhật ngay trên ứng dụng.

Người dùng ứng dụng VNeID nên làm điều này trong năm 2026 để tránh mất quyền lợi (PLO)- Việc thêm người phụ thuộc trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ để cơ quan thuế áp dụng giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.