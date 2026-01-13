Thông báo quan trọng cho người dùng Google Chrome

(PLO)- Google vừa xác nhận trình duyệt Chrome sẽ sớm ngừng hỗ trợ macOS 12 Monterey, điều này đồng nghĩa với việc nhiều máy Mac sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật.

Theo đó, Chrome 150 sẽ là phiên bản cuối cùng còn tương thích với macOS 12 Monterey. Kể từ sau đó, trình duyệt vẫn có thể hoạt động trên thiết bị nhưng sẽ không được cập nhật thêm.

Việc dừng hỗ trợ không chỉ khiến người dùng bỏ lỡ các tính năng mới mà còn kéo theo rủi ro lớn hơn về bảo mật. Khi không còn được vá lỗi, Chrome trên macOS 12 sẽ không còn được cải thiện hiệu năng và thiếu các bản sửa lỗi quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh các lỗ hổng trình duyệt thường xuyên bị tin tặc khai thác.

Trình duyệt Chrome sẽ không còn hỗ trợ macOS 12 từ phiên bản 151.

Với những người vẫn đang sử dụng macOS 12 Monterey, Google khuyến cáo nên sớm nâng cấp lên macOS 13 Ventura, hoặc các phiên bản mới hơn để tiếp tục nhận được cập nhật trình duyệt Chrome. Trong trường hợp không thể nâng cấp macOS, người dùng cũng có thể cân nhắc chuyển sang một trình duyệt khác vẫn còn hỗ trợ hệ điều hành hiện tại.

Về thời điểm chính xác Chrome chính thức ngừng hỗ trợ macOS 12, Google chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Tuy nhiên, theo chu kỳ phát hành thông thường của Chrome, các bản cập nhật lớn thường được tung ra khoảng bốn tuần một lần. Với phiên bản ổn định hiện tại là Chrome 143, phiên bản 151 được dự đoán sẽ xuất hiện sau khoảng 32 tuần, rơi vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 8 năm nay.

﻿ Người dùng nên thường xuyên chủ động cập nhật trình duyệt Chrome để cài đặt các bản vá bảo mật. Ảnh: TIỂU MINH

Hàng trăm triệu iPhone cần khởi động lại ngay lập tức (PLO)- Apple vừa phát hành bản vá bảo mật sau khi phát hiện iPhone tồn tại các lỗ hổng nghiêm trọng đang bị khai thác.