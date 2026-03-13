Tin công nghệ 13-3: Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO, mở chu kỳ tăng trưởng mới.

(PLO)- Tin công nghệ 13-3 sẽ có các nội dung như Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO, mở chu kỳ tăng trưởng mới, Galaxy S26 Ultra giá chỉ từ 27,49 triệu đồng, 500.000 tệp độc hại bị phát hiện mỗi ngày.

1. Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO, mở chu kỳ tăng trưởng mới

Kế hoạch niêm yết của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh dự kiến vào năm 2026 đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Theo tài liệu doanh nghiệp công bố, đây không chỉ là đợt huy động vốn mà còn là bước tái định vị chiến lược sau khi tập đoàn mẹ Thế Giới Di Động hoàn tất tái cấu trúc.

Sau khi phân tách thành ba mảng chính gồm Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh và các chuỗi khác, Điện Máy Xanh được định hình là hệ sinh thái bán lẻ điện thoại và điện máy, bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone cùng dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh EraBlue tại Indonesia. Việc tách riêng giúp doanh nghiệp có bộ máy điều hành độc lập và minh bạch hơn trước khi niêm yết.

Theo doanh nghiệp, IPO nhằm tạo điều kiện công bố đầy đủ bức tranh tài chính, đồng thời trao thêm quyền chủ động cho đội ngũ điều hành. Một mục tiêu khác là chứng minh ngành bán lẻ điện thoại và điện máy trong nước chưa bão hòa như nhiều lo ngại.

Điện Máy Xanh dự báo thị trường có thể đạt quy mô 15 tỉ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 8% mỗi năm. Động lực đến từ nhu cầu nâng cấp thiết bị nhờ công nghệ mới, sự gia nhập của nhóm khách hàng trẻ và xu hướng chi tiêu cho các sản phẩm nâng cao chất lượng sống.

Thay vì mở rộng ồ ạt điểm bán, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung tối ưu hiệu quả hơn 3.000 cửa hàng hiện hữu, đồng thời phát triển thêm dịch vụ tài chính, hậu mãi và nền tảng ứng dụng khách hàng.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 107.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.100 tỉ đồng. Trong giai đoạn 2026 đến 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 182.000 tỉ đồng và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Sau IPO, công ty dự kiến duy trì tỉ lệ chi trả cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận.

2. Galaxy S26 Ultra giá chỉ từ 27,49 triệu đồng

Sau hơn 5 ngày chính thức lên kệ tại Việt Nam, Galaxy S26 series vẫn duy trì sức hút trên thị trường. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, lượng khách đến trải nghiệm và mua sắm tiếp tục ổn định, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Tại Di Động Việt, đại diện hệ thống cho biết sức mua Galaxy S26 series tăng khoảng 1,5 lần so với thế hệ trước. Trong đó, Galaxy S26 Ultra chiếm tới 85% tổng lượng máy bán ra, trong khi bản tiêu chuẩn và bản Plus lần lượt chiếm 10% và 5%. Ở phiên bản Ultra, màu tím đang được nhiều khách hàng lựa chọn nhất.

Hiện hệ thống này áp dụng chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 5 triệu đồng. Theo thống kê nội bộ, khoảng 55% khách mua Galaxy S26 series tham gia hình thức lên đời từ máy cũ. Ngoài ra, tổng giá trị ưu đãi được công bố có thể lên đến 16 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp, quà tặng và ưu đãi thanh toán qua ngân hàng.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá Galaxy S26 256 GB chỉ còn 17,49 triệu đồng, Galaxy S26 Plus từ 21,49 triệu đồng và Galaxy S26 Ultra từ 27,49 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ.

Song song đó, Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro cũng được mở bán cùng thời điểm.

3. 500.000 tệp độc hại bị phát hiện mỗi ngày

Theo số liệu do Kaspersky công bố, trong năm 2025 hãng đã phát hiện khoảng 500.000 tệp độc hại mỗi ngày trên toàn cầu, tăng 7% so với năm trước. Đáng chú ý, số vụ phát hiện mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 59%, phần mềm gián điệp tăng 51% và mã độc cửa hậu tăng 6%. Riêng tại Châu Á - Thái Bình Dương, mã độc đánh cắp mật khẩu tăng tới 132%, còn phần mềm gián điệp tăng 32%.

Kaspersky cho rằng áp lực an ninh mạng tại khu vực này ngày càng rõ rệt khi nhiều doanh nghiệp mở rộng hoạt động trực tuyến, số hóa quy trình và lưu trữ lượng lớn dữ liệu. Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc được xem là những thị trường chiến lược khi nhu cầu về giải pháp bảo mật nâng cao tăng nhanh.

Đại diện Kaspersky nhận định an ninh mạng hiện không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh các hình thức tấn công ngày càng phức tạp, đặc biệt là các chiến dịch có chủ đích, các tổ chức cần chủ động hơn trong việc giám sát và ứng phó sự cố.

