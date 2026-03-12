Cách đổi GPLX online ngay tại nhà mới nhất năm 2026

(PLO)- Nếu giấy phép lái xe (GPLX) đang sử dụng sắp hết hạn, đã cũ hoặc hư hỏng, bạn có thể gửi hồ sơ cấp đổi ngay tại nhà thông qua cổng dịch vụ công.

Giấy phép lái xe là gì?

Giấy phép lái xe (GPLX, bằng lái xe…) là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép cá nhân được lái xe cơ giới trên đường.

GPLX có vai trò quan trọng trong việc chứng minh năng lực và trình độ của người lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và là cơ sở để xử lý vi phạm giao thông.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, từ năm 2025 GPLX sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thay vì chỉ 13 hạng như trước đó (theo Luật Giao thông đường bộ 2008).

Đổi GPLX trước khi hết hạn sẽ giúp bạn tránh phải thi lại. Ảnh: MINH HOÀNG

Vì sao cần đổi GPLX sớm?

Trước năm 2025, chủ sở hữu GPLX sẽ có 3 tháng kể từ ngày hết hạn để đăng ký đổi giấy phép lái xe ô tô mới. Trong trường hợp quá 3 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn, người dùng sẽ phải thi lại lý thuyết. Nếu quá thời hạn 1 năm sẽ phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Tuy nhiên, theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, từ 1-1-2025, GPLX ô tô (từ hạng B đến hạng DE) quá hạn dù chỉ 1 ngày thì chủ sở hữu cũng phải thi lại lý thuyết. Trường hợp GPLX ô tô quá hạn từ 1 năm trở lên thì người sở hữu sẽ phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Ngược lại, các loại GPLX dành cho xe máy, mô tô (hạng A1, A (bao gồm cả bằng A2 cũ trước đây), B1) không có thời hạn, nghĩa là người dùng không cần phải đổi mới GPLX, trừ trường hợp người dân bị mất hoặc đổi từ GPLX bản giấy sang loại thẻ PET.

Cách đổi GPLX online ngay tại nhà

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào cổng dịch vụ tại địa chỉ https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn/, nhấn vào nút Đăng nhập và chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID dành cho cá nhân.

Đổi GPLX online ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần chọn thủ tục Cấp đổi GPLX, nếu mất GPLX thì chọn cấp lại.

- Bước 3: Điền thông tin cơ quan tiếp nhận, lý do đổi, sau đó nhập số GPLX để hệ thống tra cứu tự động. Lưu ý, mỗi người phải dùng tài khoản VNeID riêng, không dùng chung.

Điền đầy đủ thông tin giấy phép lái xe. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Tải lên các giấy tờ cần thiết như ảnh chân dung, giấy khám sức khỏe (tham khảo danh sách 74 cơ sở khám chữa bệnh có khám sức khỏe lái xe tại đây), GPLX cũ, hình ảnh CCCD, hình thức nhận… sau đó nhấn “Nộp hồ sơ”.

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ thấy thông báo "Nộp hồ sơ thành công". Hệ thống sẽ hiển thị thông tin đóng lệ phí cấp đổi GPLX (thanh toán trực tuyến), và bạn sẽ nhận được mã hồ sơ để tra cứu tiến độ xử lý sau này.

Lưu ý sau khi nộp hồ sơ, bạn nên lưu lại mã hồ sơ, thường xuyên quay lại website để kiểm tra trạng thái xử lý.

Thời hạn các loại GPLX theo quy định mới Theo khoản 5 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, thời hạn của các loại GPLX được quy định rõ ràng như sau: - Hạng A1, A, B1 (bao gồm cả bằng A2 cũ): Không thời hạn. - Hạng B và C1: Có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. - Các hạng còn lại như C, D, E, BE, C1E, D1E, D2E, DE: Có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Như vậy, người có bằng lái ô tô cần đặc biệt lưu ý về thời hạn sử dụng để chủ động đổi bằng trước khi bị quá hạn, tránh việc phải thi lại. Người dân nên chủ động đổi GPLX đúng hạn. Ảnh: MINH HOÀNG

