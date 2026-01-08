Cách tra cứu thửa đất online mới nhất năm 2026

(PLO)- Việc tra cứu thửa đất online sẽ giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt nhanh thông tin về vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, quy hoạch liên quan trước khi thực hiện giao dịch hoặc đầu tư.

TP.HCM hiện duy trì các cổng thông tin công khai dữ liệu bản đồ quy hoạch và đất đai, cho phép người dân có thể tự tra cứu trực tuyến mà không nhất thiết phải đến trực tiếp cơ quan chức năng như vài năm trước.

Cách tra cứu thửa đất online tại TP.HCM

Cụ thể, bạn có thể truy cập cổng thông tin quy hoạch trực tuyến của TP.HCM bằng điện thoại hoặc máy tính tại địa chỉ https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/ . Trang web này cung cấp bản đồ với nhiều lớp dữ liệu để người dùng dễ hình dung vị trí thửa đất theo tờ, thửa hoặc địa chỉ cụ thể.

Thông tin quy hoạch TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, bạn sẽ thấy giao diện bản đồ cùng các nút điều khiển để thu phóng và chuyển vùng bản đồ. Để tra cứu, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên trái, sau đó nhập số thửa đất, số tờ bản đồ hoặc địa chỉ khu đất.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể phóng to/thu nhỏ trên bản đồ, tìm đến vị trí thửa đất cần quan tâm, sau đó nhấp vào. Hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị thông tin thửa đất ngay tại điểm chọn.

Nếu đang sử dụng smartphone, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM trên Google Play hoặc App Store.

Cài đặt ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch TP.HCM trên smartphone. Ảnh: MINH HOÀNG

Đối với những trường hợp dữ liệu bản đồ online chưa hiển thị đầy đủ, nhất là các khu vực mới sáp nhập hành chính hoặc đang trong quá trình cập nhật hệ thống, bạn có thể sử dụng Cổng Thông Tin Đất Đai TP.HCM tại địa chỉ https://hcm.mplis.gov.vn/og để tra cứu hồ sơ đất đai theo giấy chứng nhận, xem lịch sử giao dịch hoặc truy vấn hồ sơ đã nộp trước đó.

Đây là hệ thống do cơ quan chức năng thành phố triển khai phục vụ tra cứu dữ liệu đất đai hướng tới quy trình số hóa quản lý dữ liệu.

Cuối cùng, nếu truy vấn online không ra kết quả mong muốn, bạn có thể đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất để yêu cầu cán bộ hỗ trợ tra cứu.

Tra cứu thông tin quy hoạch tại các khu vực khác thì sao?

Hiện tại một số tỉnh đã xây dựng ứng dụng di động cho phép người dân tra cứu thửa đất ngay từ điện thoại, đơn cử như:

Hà Nội: https://quyhoach.hanoi.vn/

Đồng Tháp (khu vực Tiền Giang cũ): https://tiengianglis.vbgis.vn/ban-do

TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Ứng dụng ILand

Ứng dụng ILand Các app quy hoạch…

Hiện tại, việc số hóa dữ liệu đất đai đang được đẩy mạnh trên quy mô quốc gia, với các bản đồ số và cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục. Theo đó, gần 50 triệu thửa đất trên cả nước đã có mã định danh số, giúp công tác tra cứu, quản lý và giao dịch được rõ ràng hơn.

