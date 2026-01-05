3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm trễ có thể bị phạt và tạm dừng giao dịch ngân hàng

(PLO)- Việc sử dụng thẻ căn cước (CCCD) hết hạn không chỉ vi phạm quy định pháp luật, mà còn có nguy cơ khiến tài khoản ngân hàng bị tạm dừng giao dịch.

Những ai phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026?

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Quy định này nhằm bảo đảm thông tin nhân thân, sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể, trong năm 2026, những công dân sinh năm sau đây buộc phải đổi từ CCCD sang thẻ căn cước mới:

Sinh năm 2001, tròn 25 tuổi

Sinh năm 1986, tròn 40 tuổi

Sinh năm 1966, tròn 60 tuổi

Bên cạnh đó, những công dân sinh năm 2012 cũng sẽ đủ 14 tuổi trong năm 2026. Nếu chưa từng được cấp thẻ căn cước, nhóm đối tượng này bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ lần đầu ngay khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Luật Căn cước 2023 cũng nêu rõ, trường hợp thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn hai năm trước các mốc tuổi phải đổi thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Đặc biệt, nếu công dân được cấp thẻ căn cước từ khi đủ 58 tuổi trở đi thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Sử dụng thẻ căn cước hết hạn có sao không?

Việc sử dụng thẻ căn cước (CCCD) đã hết hạn không chỉ vi phạm quy định hành chính mà còn kéo theo nhiều hệ lụy.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng. Trường hợp căn cước công dân hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền, chuyển khoản tại quầy, ATM và trên các kênh trực tuyến cho đến khi khách hàng cập nhật lại giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định.

Bên cạnh đó, khi thẻ căn cước hết hạn, tài khoản định danh điện tử VNeID gắn với giấy tờ này có thể bị tự động khóa, người dùng không thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ cho đến khi làm lại thẻ căn cước mới.

Theo Điều 11 của Nghị định 282/2025, nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử… Người dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Để tránh bị phạt hoặc gián đoạn giao dịch, người dân thuộc các nhóm tuổi kể trên cần chủ động đổi sang thẻ căn cước mới thông qua ứng dụng VNeID, hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an. Quy trình hiện nay đã được rút gọn đáng kể, chủ yếu là đối chiếu dữ liệu dân cư và thu thập thông tin sinh trắc học như ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt.

Cách đổi thẻ căn cước mới thông qua ứng dụng VNeID

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store, và bảo đảm tài khoản đã được định danh mức độ 2.

Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Sau khi đăng nhập, người dùng chỉ cần truy cập vào mục Thủ tục hành chính, chọn cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, tạo yêu cầu mới cho bản thân hoặc khai hộ.

Lựa chọn hình thức nhận thẻ căn cước.

Ở bước tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, lựa chọn nơi thực hiện thủ tục và hình thức nhận thẻ. Để tiết kiệm thời gian, người dùng nên chọn nhận thẻ qua dịch vụ bưu chính và thanh toán lệ phí theo quy định.

Thanh toán lệ phí làm thẻ căn cước mới theo quy định.

