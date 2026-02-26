Phát hiện đốt pháo trái phép, báo ngay qua ứng dụng VNeID

(PLO)- Ngoài việc gọi trực tiếp cho công an khu vực, người dân có thể gửi phản ánh ngay trên ứng dụng VNeID để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Đốt pháo nổ, pháo lậu vi phạm quy định nào?

Hành vi đốt pháo nổ trái phép vi phạm quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Theo nghị định này, người dân chỉ được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ trong các trường hợp được pháp luật cho phép. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ đều bị nghiêm cấm.

Về xử phạt hành chính, theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 282/2025, phạt tiền 20-40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo. So với quy định cũ (chỉ phạt 5-10 triệu đồng), mức phạt mới tại Nghị định 282/2025 đã tăng gấp 4 lần.

Gửi phản ánh các hành vi vi phạm thông qua ứng dụng VNeID. Ảnh: TIỂU MINH

Cách phản ánh đốt pháo trái phép bằng ứng dụng VNeID

Thay vì chờ lực lượng chức năng tuần tra phát hiện, người dân có thể chủ động phản ánh hành vi đốt pháo nổ, pháo lậu thông qua ứng dụng VNeID.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, sau đó vào mục Dịch vụ khác - Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc - Kiến nghị, phản ánh về ANTT.

Gửi phản ánh thông qua ứng dụng VNeID. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 3: Trong trang mới hiện ra, bạn hãy nhấn vào nút Tạo mới yêu cầu, điền đầy đủ các thông tin cần thiết, chọn hành vi liên quan đến an ninh trật tự hoặc vi phạm trật tự công cộng, kèm theo thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc. Nếu có hình ảnh hoặc video ghi lại, người dùng có thể đính kèm để tăng độ chính xác cho phản ánh. Lưu ý, các mục có dấu * không được bỏ trống.

Tạo mới yêu cầu và điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 4: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, người dùng cần thêm thông tin của người bị kiến nghị hoặc người bị hại (nếu có), và làm theo các bước hướng dẫn để gửi hồ sơ.

- Bước 5: Khi hoàn tất, bạn có thể theo dõi quá trình xử lý trong phần Dịch vụ khác - Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc - Kiến nghị, phản ánh về ANTT.

Gửi phản ánh về việc đốt pháo nổ, pháo lậu trái phép trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TIỂU MINH

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện hành vi đốt pháo trái phép không nên tự ý can thiệp vì có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc ghi nhận thông tin và gửi phản ánh qua ứng dụng là cách phù hợp để góp phần đảm bảo an ninh trật tự.