Người dùng nên làm ngay 2 việc này để tránh bị phạt vì quá hạn đăng kiểm

(PLO)- Tem đăng kiểm mới hiện không ghi ngày hết hạn, đồng nghĩa với việc chủ xe phải tự theo dõi để tránh vi phạm khi tham gia giao thông.

Vì sao tem đăng kiểm mới không còn ngày hết hạn?

Bắt đầu từ 1-3-2026, tem đăng kiểm mới sẽ không hiển thị thông tin ngày hết hạn nhằm hạn chế nguy cơ bị làm giả, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa thông tin. Thay vào đó, không gian này sẽ hiển thị thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe.

Tem đăng kiểm cũ (trái) và mới (phải). Ảnh: MINH HOÀNG

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, ô tô dù chỉ quá hạn đăng kiểm một ngày cũng có thể bị phạt.

Do đó, để tránh bị phạt, chủ sở hữu phương tiện nên chủ động tra cứu thông tin đăng kiểm theo 2 cách sau.

Cách tra cứu hạn đăng kiểm trên ứng dụng VNeTraffic

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt VNeTraffic cho điện thoại thông qua Google Play hoặc App Store, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt ứng dụng thông qua các trang web của bên thứ ba hoặc file APK.

Cài đặt ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Đăng ký, sử dụng camera để quét mã QR trên căn cước công dân, xác nhận thông tin và thiết lập mật khẩu tương ứng. Để tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể đăng nhập nhanh thông qua ứng dụng VNeID.

- Bước 3: Để xem hạn đăng kiểm, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Chi tiết giấy tờ - Chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT.

Cách tra cứu hạn đăng kiểm trên ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tìm đến mục Thông tin tổng hợp theo phương tiện - Thông tin đăng kiểm. Nếu phương tiện chưa được đồng bộ thông tin, bạn có thể thực hiện các bước xác thực hoặc bổ sung dữ liệu theo hướng dẫn trong ứng dụng.

Chủ động kiểm tra hạn đăng kiểm sẽ giúp bạn hạn chế bị phạt. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tra cứu hạn đăng kiểm trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngoài ứng dụng VNeTraffic, chủ phương tiện cũng có thể truy cập vào website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại https://gcndangkiem.vr.org.vn/.

Sau đó, bạn chỉ cần nhập biển số theo định dạng tương ứng, ví dụ 29A01234T, trong đó T là màu biển (trắng), nếu màu xanh thì ghi là X và V là vàng. Lưu ý, các mục có dấu * là quan trọng, không được bỏ trống, đơn cử như 6 số cuối của số khung, loại phương tiện… rồi nhấn Tra cứu.

Thông tin giấy đăng kiểm điện tử 2026. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, trong bối cảnh tem đăng kiểm mới không ghi ngày hết hạn, việc chủ động tra cứu vẫn là cách đơn giản nhất để tránh vi phạm và không bị xử phạt khi tham gia giao thông.

