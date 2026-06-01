Ứng dụng VNeID vừa bổ sung một tiện ích mới bạn cần biết

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể tra cứu lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh ngay trên ứng dụng VNeID.

Tiện ích này đặc biệt hữu ích khi làm hồ sơ xin thị thực hoặc cần kiểm tra lại thông tin di chuyển trước đây.

Theo đó, người dân có thể xem lại lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh trực tiếp trên ứng dụng VNeID mà không cần đến cơ quan chức năng để tra cứu. Toàn bộ quá trình được thực hiện miễn phí, chỉ cần điện thoại có kết nối Internet và tài khoản định danh điện tử mức 2.

Tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên VNeID

Để sử dụng, bạn hãy mở ứng dụng VNeID, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở góc trên bên phải màn hình và nhập từ khóa "Xuất nhập cảnh", Hệ thống sẽ hiển thị mục "Tra cứu xuất nhập cảnh" để người dùng lựa chọn.

Tra cứu xuất nhập cảnh trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi truy cập tính năng này, người dùng chỉ cần nhập một số thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch, chiều xuất cảnh hoặc nhập cảnh, cửa khẩu và thời gian thực hiện thủ tục. Khi hoàn tất và gửi yêu cầu, hệ thống sẽ trả về kết quả tra cứu tương ứng.

Ngoài việc hỗ trợ kiểm tra lịch sử di chuyển, dữ liệu này còn giúp người dân chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh hoặc chuẩn bị hồ sơ cho các chuyến đi quốc tế.

Người dân cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu. Ảnh: MINH HOÀNG

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần bảo mật tài khoản VNeID trong quá trình sử dụng. Không chia sẻ mật khẩu, OTP và các thông tin xác thực cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện dữ liệu xuất nhập cảnh có sai sót, người dân cần liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.

