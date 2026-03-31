Người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý vấn đề này

(PLO)- Mới đây, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ứng dụng VNeID.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ mạo danh lực lượng Công an, liên hệ người dân để hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử, từ đó tìm cách đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, việc đăng ký hoặc cập nhật thông tin định danh điện tử hiện nay chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an hoặc các điểm cấp căn cước được phân công. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh Công an xã, chủ động gọi điện cho người dân, thường vào khoảng thời gian trong giờ làm việc, học tập… để họ không thể sắp xếp thời gian và từ chối yêu cầu “đến trụ sở cơ quan Công an”. Sau đó, chúng gợi ý, hướng dẫn người dân thực hiện trên thiết bị di động cá nhân.

Từ 1-4-2026, quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý (PLO)- Một quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4-2026, cho phép người dân gửi hình ảnh, video vi phạm giao thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID.

Người dùng ứng dụng VNeID cần cảnh giác các yêu cầu từ người lạ. Ảnh: TIỂU MINH

Đáng chú ý, các đối tượng có thể đọc chính xác một số thông tin cá nhân như họ tên, số định danh hay ngày sinh để tạo lòng tin.

Tiếp theo, kẻ gian sẽ yêu cầu người dân tải ứng dụng VNeID giả mạo hoặc truy cập vào các đường link có giao diện giống trang của cơ quan nhà nước.

Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP. Đây là bước then chốt để chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong một số trường hợp, phần mềm giả mạo còn có thể theo dõi dữ liệu trên thiết bị.

Thực tế đã ghi nhận trường hợp người dân suýt trở thành nạn nhân. Cụ thể, một người dân tại Vĩnh Long nhận cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là công an xã, hướng dẫn cài đặt VNeID để nhận trợ cấp. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng và mã OTP, người này đã nghi ngờ nên chủ động liên hệ cơ quan công an để xác minh và kịp thời tránh bị lừa.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng và chỉ tải VNeID từ các kho ứng dụng chính thức. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hay dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc đường link lạ.

Bên cạnh đó, việc đăng ký hoặc cập nhật thông tin định danh điện tử nên được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an để đảm bảo an toàn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh làm theo các yêu cầu đáng ngờ.

Cách xóa các phương tiện không thuộc sở hữu của mình trên VNeTraffic (PLO)- Dạo gần đây, có một số người dùng thắc mắc về việc tài khoản VNeTraffic bỗng nhiên xuất hiện các phương tiện lạ, không thuộc sở hữu hoặc đã bán từ lâu.

Công an khuyến khích người dân nên làm điều này trên ứng dụng VNeID (PLO)- Cơ quan Công an kêu gọi người dân chủ động sử dụng ứng dụng VNeID để đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và minh bạch quy trình.