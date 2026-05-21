Điều gì sẽ xảy ra nếu bay đến Mỹ chỉ mất 2 giờ?

(PLO)- Thời gian bay giữa châu Á và Mỹ trong tương lai có thể thay đổi đáng kể nếu công nghệ máy bay siêu vượt âm tiếp tục đạt được các bước tiến mới.

Theo BGR, một nhóm kỹ sư từ JAXA, Đại học Waseda, Đại học Tokyo và Đại học Keio đã hoàn thành thành công thử nghiệm đốt cháy trên mặt đất của động cơ phản lực ramjet, loại động cơ được thiết kế cho máy bay có thể đạt tốc độ Mach 5.

Ở tốc độ này, máy bay có thể di chuyển nhanh gấp khoảng 5 lần tốc độ âm thanh. Nếu công nghệ được phát triển và ứng dụng thành công trong thực tế, thời gian di chuyển giữa Nhật Bản và Mỹ có thể giảm xuống còn khoảng 2 giờ.

Hiện nay, các chuyến bay đường dài giữa hai khu vực thường mất nhiều giờ, chưa tính thời gian chờ tại sân bay hoặc quá cảnh. Vì vậy, việc rút ngắn đáng kể thời gian bay được xem là một trong những mục tiêu lớn của ngành hàng không trong nhiều năm qua.

Các nhà nghiên cứu muốn rút ngắn thời gian bay từ Nhật Bản đến Mỹ chỉ còn 2 tiếng. Ảnh minh họa: JAXA

Động cơ mà Nhật Bản đang phát triển thuộc loại ramjet, một công nghệ hoạt động khác với động cơ phản lực truyền thống.

Thông thường, động cơ phản lực cần sử dụng các bộ phận cơ khí để nén không khí trước khi đưa vào quá trình đốt nhiên liệu tạo lực đẩy. Trong khi đó, ramjet tận dụng chính tốc độ rất cao của máy bay để hút và nén luồng không khí đi vào động cơ. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa cấu trúc và phù hợp hơn với những phương tiện cần hoạt động ở tốc độ cực lớn.

Nhóm nghiên cứu tại Nhật Bản vừa hoàn thành các thử nghiệm quan trọng nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện mô phỏng tốc độ Mach 5.

Mục tiêu của các cuộc thử nghiệm không chỉ là kiểm tra khả năng tạo lực đẩy mà còn đánh giá mức độ ổn định của động cơ trong môi trường vận hành ở tốc độ rất cao.

Mặc dù vậy, việc phát triển máy bay siêu vượt âm không chỉ đơn thuần là tạo ra một động cơ đủ mạnh.

Theo đó, công nghệ này vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết trước khi có thể tiến tới giai đoạn ứng dụng thực tế. Khi máy bay di chuyển ở tốc độ cực lớn, các yếu tố như nhiệt độ, độ ổn định và khả năng vận hành liên tục đều trở thành bài toán phức tạp.

Đây cũng là lý do nhiều dự án máy bay siêu vượt âm trên thế giới vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm hoặc nghiên cứu.

Dù vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, nhưng kết quả thử nghiệm mới cho thấy Nhật Bản đang tiến thêm một bước trong quá trình phát triển công nghệ máy bay siêu vượt âm. Nếu các thử nghiệm tiếp theo diễn ra đúng kế hoạch, những chuyến bay xuyên lục địa kéo dài hàng chục giờ hiện nay có thể thay đổi đáng kể trong tương lai.

