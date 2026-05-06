Lỗ hổng nghiêm trọng trên Android, người dùng nên cập nhật ngay lập tức

(PLO)- Google vừa xác nhận một lỗ hổng nghiêm trọng trên Android, cho phép kẻ tấn công có thể truy cập từ xa vào thiết bị mà không cần người dùng bấm vào liên kết hay mở tệp lạ.

Lỗ hổng nghiêm trọng này có tên mã là CVE-2026-0073, nằm trong thành phần hệ thống của Android. Điều đáng lo là việc khai thác lỗ hổng này không cần người dùng phải tương tác, nói cách khác, nạn nhân không cần nhấp vào liên kết, không cần tải ứng dụng lạ và cũng không cần cấp thêm quyền cho kẻ tấn công.

Tuy nhiên, điều kiện cần là kẻ tấn công phải ở gần thiết bị mục tiêu về mặt kết nối, chẳng hạn cùng mạng nội bộ, thay vì có thể tấn công từ bất cứ đâu trên Internet.

Nếu khai thác thành công, kẻ tấn công có thể thực thi mã thông qua shell và vượt qua các giới hạn bảo vệ thông thường của ứng dụng. Đây là lý do Google xếp CVE-2026-0073 vào nhóm nghiêm trọng, dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy lỗ hổng này đã bị lợi dụng trong thực tế.

Người dùng Samsung cần chú ý thông tin này (PLO)- Samsung cho biết ứng dụng Messages sẽ ngừng hoạt động từ tháng 7-2026, đồng thời khuyến nghị người dùng nên chuyển sang sử dụng Google Messages để duy trì trải nghiệm nhắn tin ổn định hơn trên Android.

Google cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên các thiết bị Android.

Theo Google, bản vá bảo mật được phát hành từ ngày 1-5-2026 sẽ giúp khắc phục các lỗ hổng mới nhất vừa được công bố. Nếu đang sử dụng điện thoại chạy Android 14, Android 15, Android 16 hoặc Android 16-QPR2, người dùng nên kiểm tra và cập nhật phần mềm ngay lập tức (nếu có).

Lưu ý, thời điểm nhận bản vá có thể khác nhau tùy từng hãng điện thoại, dòng máy và khu vực. Người dùng Pixel thường sẽ được cập nhật sớm hơn, trong khi các thiết bị của Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo hoặc các hãng khác có thể cần thêm thời gian để phát hành bản vá riêng.

Để kiểm tra, người dùng có thể vào phần Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm hoặc Cập nhật hệ thống, sau đó tải và cài đặt bản vá mới nếu có.

Trong thời gian chờ bản vá, người dùng nên hạn chế kết nối vào các mạng WiFi lạ, tắt ADB không dây nếu không sử dụng và tránh để điện thoại kết nối với các mạng nội bộ không đáng tin cậy. Đây không phải là biện pháp thay thế cho bản vá, nhưng có thể giúp giảm rủi ro trong lúc thiết bị chưa nhận được bản cập nhật từ nhà sản xuất.

Tin vui mới nhất dành cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy (PLO)- Các mẫu điện thoại Samsung đời cũ dự kiến sẽ được bổ sung tính năng quay video mới từng xuất hiện trên Galaxy S26, giúp khung hình ổn định hơn khi người dùng xoay điện thoại trong lúc quay.

Google Chrome đã âm thầm làm điều này mà nhiều người không hề hay biết (PLO)- Một số người dùng Google Chrome phát hiện trình duyệt đã tự tải về mô hình AI dung lượng khoảng 4 GB mà không có thông báo rõ ràng, khiến nhiều người lo ngại về quyền kiểm soát thiết bị và dung lượng lưu trữ.