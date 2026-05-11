Tin công nghệ 11-5: Điện thoại cao cấp và bài toán bảo vệ dữ liệu cá nhân

(PLO)- Tin công nghệ 11-5 sẽ có các nội dung như điện thoại cao cấp và bài toán bảo vệ dữ liệu cá nhân, LG Innotek và Samsung Electro-Mechanics cạnh tranh cung cấp linh kiện cho Tesla, macOS 27 lộ diện với thiết kế Liquid Glass.

1. Điện thoại cao cấp và bài toán bảo vệ dữ liệu cá nhân

Điện thoại hiện nay lưu trữ rất nhiều thông tin quan trọng, từ email, tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho đến dữ liệu công việc. Do đó, yếu tố bảo mật đang ngày càng được nhiều người dùng quan tâm hơn, bên cạnh thông số kĩ thuật, camera hay thiết kế.

Theo Kaspersky, trong năm 2024, số vụ tấn công bằng Trojan ngân hàng trên smartphone tăng 196% so với năm trước. Hãng bảo mật này cũng ghi nhận hơn 33,3 triệu cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo hoặc phần mềm không mong muốn nhắm vào người dùng smartphone trên toàn cầu. Đây là những rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản, dữ liệu cá nhân và các giao dịch hằng ngày.

Điều đáng nói là rủi ro không phải lúc nào cũng bắt đầu từ một cuộc tấn công phức tạp. Nhiều trường hợp đến từ thói quen quen thuộc như cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, cấp quá nhiều quyền truy cập, dùng thiết bị ít được cập nhật hoặc mua máy không rõ nguồn gốc.

Người dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo mật, đặc biệt là khi sử dụng các dòng điện thoại cao cấp.

Với người dùng phổ thông, sự cố trên điện thoại có thể gây phiền phức. Nhưng với người thường xuyên xử lý công việc, thiệt hại có thể lớn hơn nhiều. Chiếc điện thoại lúc này không chỉ để nghe gọi, mà còn chứa lịch làm việc, danh bạ đối tác, dữ liệu định danh, tài khoản thanh toán, ví điện tử và nhiều nội dung trao đổi quan trọng.

Vì vậy, ở phân khúc cao cấp, bảo mật đang trở thành một tiêu chí quan trọng. Người dùng không chỉ nhìn vào tính năng mới, mà còn cân nhắc thiết bị có hoạt động ổn định hay không, dữ liệu có được bảo vệ tốt không, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được hỗ trợ đầy đủ sau khi mua hay không.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết với nhóm khách hàng thường xuyên xử lý công việc và giao dịch trên điện thoại, các yếu tố như bảo mật, nguồn gốc sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng được cân nhắc khá kỹ. Đây cũng là lý do một số dòng như Vertu Agent Q, Metavertu 2 Max, Quantum Flip hoặc Iron Flip được nhắc đến theo từng nhu cầu sử dụng, từ quản lý dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân đến thiết kế khác biệt.

Khi smartphone ngày càng gắn với tiền bạc, công việc và thông tin riêng tư, giá trị của một thiết bị không còn chỉ nằm ở thông số kỹ thuật. Với nhiều người, một chiếc điện thoại đáng tiền phải đủ ổn định để dùng lâu dài, đủ an toàn để xử lý dữ liệu quan trọng và có dịch vụ hỗ trợ rõ ràng khi phát sinh vấn đề.

2. LG Innotek và Samsung Electro-Mechanics cạnh tranh cung cấp linh kiện cho Tesla

LG Innotek đang tìm cách tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn AI của Tesla bằng cách nhắm vào các đơn hàng tấm nền FC-BGA dựa trên ABF cho chip AI4 của hãng xe điện này. Điều này làm tăng cạnh tranh với Samsung Electro-Mechanics (Semco) trong lĩnh vực phần cứng lái tự động và robot hình người.

Sự cạnh tranh này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện và robot đang phát triển nhanh chóng. Hiện cả hai công ty đều đang tập trung vào việc phát triển và cung cấp các giải pháp linh kiện tiên tiến cho các ứng dụng AI.

Tin công nghệ 11-5: LG Innotek và Samsung Electro-Mechanics cạnh tranh cung cấp linh kiện cho Tesla.

3. macOS 27 lộ diện với thiết kế Liquid Glass

Apple được cho là sẽ không đại tu giao diện Liquid Glass trên macOS 27, dù thiết kế trong suốt này từng gây nhiều tranh luận về độ dễ đọc và cảm giác sử dụng.

Theo Bloomberg, các bản dựng nội bộ mới nhất của iOS 27 và macOS 27 chưa cho thấy thay đổi lớn về thiết kế Liquid Glass. Thay vì làm lại giao diện, Apple nhiều khả năng chỉ tinh chỉnh từng phần để cải thiện hiệu năng, độ ổn định và khả năng hiển thị.

Liquid Glass là ngôn ngữ thiết kế được Apple đưa lên các hệ điều hành mới từ năm ngoái, lấy cảm hứng từ hiệu ứng kính, độ trong suốt và chiều sâu thị giác. Giao diện này giúp phần mềm trông hiện đại hơn, nhưng cũng khiến một số người dùng phàn nàn vì chữ, biểu tượng hoặc bảng điều khiển đôi lúc khó nhìn.

Theo Mark Gurman, Apple hiện chưa có dấu hiệu từ bỏ Liquid Glass, nhất là khi thiết kế này đã được đưa vào nhiều nền tảng như iOS, iPadOS và macOS. Việc thay đổi toàn bộ trong một phiên bản mới là điều khó xảy ra.

Với người dùng Mac, điều đáng chờ đợi có thể không phải giao diện mới, mà là hệ thống mượt hơn, ổn định hơn và ít lỗi hơn.

