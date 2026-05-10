Không phải Samsung hay Google, đây mới là thương hiệu được yêu thích nhất

(PLO)- Theo khảo sát của SellCell, iPhone vẫn là thương hiệu giữ chân người dùng tốt hơn Samsung, Google... Hệ sinh thái Apple, cách sử dụng quen thuộc và sự ổn định trong trải nghiệm là những lý do khiến nhiều người chưa muốn chuyển sang thương hiệu khác.

Trên thị trường smartphone, không phải cứ có camera tốt hơn, sạc nhanh hơn hay giá rẻ hơn là có thể kéo người dùng rời bỏ chiếc điện thoại quen thuộc. Điều này thể hiện khá rõ qua khảo sát mới của SellCell (nền tảng chuyên mua bán, trao đổi và tái chế smartphone) với 5.000 người dùng smartphone tham gia.

Theo kết quả khảo sát, mức độ trung thành của người dùng iPhone đã tăng từ 91,9% vào năm 2021 lên hơn 96% trong năm 2026. Trong khi đó, nhóm người dùng Android đạt mức 86,4%. Nói dễ hiểu, người dùng iPhone ít có ý định đổi sang thương hiệu khác hơn so với người dùng Android.

Apple vẫn là thương hiệu được yêu thích nhất và có mức độ người dùng trung thành cao nhất. Ảnh: SellCell

Lý do lớn nhất không nằm ở một tính năng riêng lẻ. Có 60,8% người dùng Apple nói họ tiếp tục chọn iPhone đơn giản vì thích sản phẩm này. Thêm 17,4% cho biết họ đã đầu tư quá nhiều vào hệ sinh thái Apple nên khó chuyển sang nền tảng khác. Điều này cũng không có gì khó hiểu, đặc biệt là những người đang dùng đồng thời iPhone, Mac, iPad, Apple Watch hoặc AirPods, vì các thiết bị này kết nối với nhau khá liền mạch.

Ngoài ra, 8,7% người được hỏi cho biết họ chưa từng gặp vấn đề với iPhone nên không có lý do để đổi máy khác. Khoảng 10% ở lại vì iPhone dễ dùng, trong khi 3,1% nhắc đến yếu tố quyền riêng tư và bảo mật.

Tuy nhiên, iPhone không phải không có điểm khiến người dùng lăn tăn. Trong nhóm có ý định chuyển sang Android, hơn 25% nói rằng thương hiệu khác mang lại giá trị tốt hơn, còn 24,7% cho rằng iPhone đã quá đắt. Dưới 15% muốn chuyển vì thích Android hơn, trong khi 12,4% chỉ đơn giản muốn thử một lựa chọn mới.

Có thể thấy, cuộc đua smartphone năm 2026 có thể không chỉ nằm ở camera, AI hay thiết kế gập. Giá bán mới là yếu tố khiến thị trường trở nên căng thẳng hơn, nhất là khi chi phí bộ nhớ và linh kiện tiếp tục tăng.

Theo Forbes, Apple được cho là đang tính đến chiến lược giữ nguyên giá cho dòng iPhone 18. Cụ thể, thay vì tăng giá ngay ở phiên bản thấp nhất, hãng có thể giữ giá khởi điểm của một số mẫu iPhone 18 để tạo lợi thế về truyền thông và giữ chân người dùng đang cân nhắc nâng cấp.

iPhone vẫn là thiết bị yêu thích của nhiều người dùng nhờ hệ sinh thái liền mạch. Ảnh: TIỂU MINH

Kết quả trên cho thấy lợi thế lớn nhất của Apple không chỉ là phần cứng, mà là thói quen sử dụng và hệ sinh thái đã được xây dựng trong nhiều năm. Tuy nhiên, giá bán vẫn là một rào cản lớn. Nếu iPhone tiếp tục bị tăng giá trong tương lai, Apple có lẽ cần phải thuyết phục người dùng kỹ hơn rằng số tiền họ bỏ ra là xứng đáng.

