Tin vui mới nhất dành cho người dùng iPhone, iPad

(PLO)- Apple hiện đang tăng giá thu cũ đổi mới cho một số mẫu iPhone, iPad, Mac và Apple Watch nhất định.

Nếu đang có ý định đổi iPhone, iPad hoặc Mac lấy model mới hơn thì đây sẽ là thời điểm thích hợp dành cho bạn.

Theo đó, chương trình thu cũ đổi mới của Apple hiện đang được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho người dùng ở một số dòng sản phẩm. Mức tăng không quá lớn, nhưng đủ tạo khác biệt với những ai đang cân nhắc nâng cấp thiết bị trong thời gian tới.

Ở nhóm iPhone, nhiều model được nâng giá thu cũ thêm vài chục USD. Chẳng hạn, iPhone 15 Pro Max hiện có thể được định giá tối đa 730 USD thay vì 650 USD như trước. iPhone 15 Pro cũng tăng từ 520 USD lên 600 USD. Một số model cũ hơn như iPhone 14 Pro Max hay iPhone 13 Pro Max cũng được tăng giá trị thu đổi.

Apple bất ngờ tăng giá thu cũ đổi mới cho nhiều dòng iPhone, iPad và Mac. Ảnh: TIỂU MINH

Không chỉ iPhone, Apple còn nâng mức thu lại cho nhiều dòng iPad và Mac. Một số mẫu MacBook Pro, MacBook Air dùng chip Apple Silicon hiện có giá thu cũ cao hơn trước đáng kể, đặc biệt với các model còn tình trạng tốt.

Trong bối cảnh giá smartphone, laptop ngày càng cao, nhiều người thường có xu hướng giữ thiết bị lâu hơn thay vì nâng cấp liên tục như trước. Việc Apple tăng giá thu cũ lần này được xem là động thái để kích thích nhu cầu đổi máy của người dùng.

Trên thực tế, thu cũ đổi mới đã trở thành phương thức quen thuộc được nhiều người lựa chọn khi cần nâng cấp thiết bị. Thay vì bán máy cũ qua bên thứ ba, người dùng có thể mang thiết bị đến Apple hoặc gửi trực tuyến để được trừ trực tiếp vào giá mua sản phẩm mới.

Đây là thời điểm thích hợp để người dùng nâng cấp smartphone.

Tuy nhiên, mức định giá thực tế vẫn phụ thuộc vào tình trạng thiết bị. Những máy bị thay linh kiện, trầy xước nặng hoặc chai pin nhiều có thể bị giảm giá trị đáng kể so với mức tối đa Apple công bố.

Ngoài ra, giá thu cũ của Apple thường không phải lúc nào cũng cao hơn thị trường bên ngoài. Với một số model còn mới hoặc hiếm màu, việc bán lại qua các nền tảng khác đôi khi vẫn có lợi hơn. Mặc dù vậy, hình thức thu cũ đổi mới vẫn được nhiều người chọn vì nhanh, ít rủi ro và không cần tự tìm người mua.

Theo Lifehacker, chương trình tăng giá thu cũ lần này chỉ áp dụng trong thời gian giới hạn. Do đó, nếu đang có kế hoạch nâng cấp iPhone, iPad hoặc Mac, người dùng nên kiểm tra sớm giá trị thiết bị của mình trước khi mức ưu đãi kết thúc.

